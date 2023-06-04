Ömer dizisinde başrolü oynayan Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Simay Barlas, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağını doğruladı.

4 Oyuncu Birden Ayrılıyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Süreyya karakterini canlandıran Simay Barlas'ın hikayesi Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliği sonrası nasıl bir yöne evrileceği merak konusu olmuştu. Ancak, güzel oyuncunun yeni sezon öncesinde diziden ayrılacağı kesinleşmiştir. Simay Barlas'ın ayrılığı, pazartesi günü 20. bölümü yayınlanacak olan Ömer dizisinin 21. bölümünde gerçekleşecek. Ayrıca, Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacaklar.