Sayın Sinan Oğan İle Cumhurbaşkanımız Arasında Görüşme Gerçekleşti

"Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesi'yi bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sayın Oğan Müzakerelerini Yapıyor

Çelik, "Sayın Oğan da zaten müzakerelerini yapıyor. Ama gördüğüm şu sayın Oğan'a oy veren kitlenin hassasiyet odağı Cumhurbaşkanımızın siyasetiyle son derece örtüşüyor. CHP'liler belki şöyle düşündü. Muharrem İnce çekilince oylar bize gelecek diye. Seçmenin takdiri çok faktörlü bir şey. Mesela bir kitleyi ya da size oy veren kesimi prensiplere yakınlığı üzerinden taşırsınız. Biz sandık sandık baktığımızda kim nereden oy almış diye. Sayın Oğan'a oy vermiş vatandaşlarımızın siyasi yaklaşımlarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına son derece yakın olduğu." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ