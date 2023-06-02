Eskilerin ağzından düşürmediği bir söz vardı.” Malda yalan mülkte yalan, var birazda sen oyalan.” Ne güzel söylemişler mal merakı, Kâlûbeladan beri hırs’la yan yan seyrini sürdüre geliyor gidemiyor.

Gerçi (ne yazık ki) değişen dilimizde, günümüzde, “az’a nereye demişler çoğun yanına” tarikiyle “mal” kelimesi andaval şahısların öküzlüklerinin altını çizmek için kullanılıyor.

Ben tercih etmiyorum ayrı.

Öküzleri tarife kelime hazinem çok geniş şükür.

Bu hırslar, sağ gösterip sol vurmalar, maksatları aşan kelâmlar, gücün zehirli hâlleri, resesyonel, sansasyonel ve de gayetle profesyonel güdümlemeler…

Ölümlü dünya…

Kefenin cebi yok.

Öteki tarafa gidip dönenlerin

Anlattıklarından malumat

Görünen ışık; bildiğin pamuk!

Yani bir tek onu götürüyorsun

âlemin bilinmezine.

Neyse ben tezgâhın önünü kapatmayayım artık iyi satışlar dilerim.