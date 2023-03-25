Olmazsa Olmaz: Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 1/2 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  1. Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri bir kapta karıştırın.
  2. Yumurtayı ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Başka bir kapta un, tuz ve karbonatı karıştırın.
  4. Un karışımını yavaş yavaş tereyağı karışımına ekleyin ve karıştırın.
  5. En son damla çikolatayı ekleyin ve karıştırın.
  6. Hamuru 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
  7. Fırını 175 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  8. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
  9. Yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
  10. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

İpucu: Damla çikolata yerine çikolata parçaları da kullanabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra üzerine biraz tuz serpmek de lezzetini artırabilir.