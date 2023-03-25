Olmazsa Olmaz: Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen “6284’ü Uygulayacak ve Bütüncül Politikalarla Destekleyeceğiz

Son dakika... Ünlü İlahiyatçı Cemil Kılıç, eli sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı!

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İpucu: Damla çikolata yerine çikolata parçaları da kullanabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra üzerine biraz tuz serpmek de lezzetini artırabilir.

Afiyet olsun!