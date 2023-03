Ollang, vizyonu doğrultusunda yabancı dillerde yayımlanan içerikleri dil bariyerlerine takılmadan daha fazla izleyiciye ulaştırmak adına 60’tan fazla dilde nitelikli altyazı ve dublaj hizmeti sağlıyor. Bu doğrultuda 25 kişilik beyin takımı ve 56 farklı ülkeden 1400’den fazla profesyonelden oluşan çevirmen takımı eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Yapılan hizmetlerle medyanın ulaşılabilirliğinin en yüksek düzeye çıkarılması hedefleniyor. Şirket, halihazırda Netflix ve YouTube gibi video yayın platformları, ATV, Startv gibi TV yayın organları, online eğitim platformları ve sosyal medyadaki içerik üreticilerinin güvenilir bir çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yatırım aldığı tura Revo Capital, JIMCO (Jameel Investment Management Company), twozero Ventures, Dubai Angel Investors’un yanı sıra Join Venture’dan Koray Bahar, Arya Melek Yatırım ağından Ahu Serter gibi değerli melek yatırımcılar ve Orkun Işıtmak da katıldı. Alınan yatırımların ardından toplam değerlemesini üç yıldan kısa bir sürede yaklaşık dört kat artıran şirket, 2022’in son çeyreğinden itibaren Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya ve Fransa’da daha heyecanlarının büyük payı olduğunu vurgulayan Ulak, Ollang müşterilerine bir müjdesi olduğunu belirtirken, “Olabs’in yeni versiyonu canlıya aldık. Her şey planladığımız gibi giderse en geç Haziran başına kadar müşterilerimize Ollang’in yeni ürünlerini sunmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Yatırım sürecinin tüm taraflar için oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken twozero Ventures Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, “Ollang, vizyoner ekibi ve yapay zekâ desteğiyle sunduğu hizmetlerle medya alanındaki sorunlara yenilikçi çözümler getiriyor. Bizler, önümüzdeki 5 yıllık periyotta tüm altyazı ve dublaj süreçlerinin yapay zekâ uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte değişime öncülük edecek girişimler arasında Ollang’in de yer alacağına inanıyoruz. Şirket bugüne kadar geliştirilen doğru stratejiler ve uygulamalarla önemli bir ivme yakaladı. Önümüzdeki süreçte de iş birliği içinde hareket ederek Ollang’i daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. Yatırım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar " Yapay zekanın insanlar arasındaki iletişimin sınırlarını kaldırdığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Medya endüstrisi küreselleşmeye devam ederken, Medya şirketleri, Ollang'in yapay zeka/NLP tabanlı dublaj platformunun yarattığı küresel içerikler sayesinde içeriklerini dünyanın her köşesindeki izleyicilerine ulaştırabilecek. Üretken yapay zekayı kullanarak her pikselin ve her ses dalgasının titizlikle incelendiği bir sektöre Türkiye’den öncülük eden Ollang’in devrim niteliğindeki teknolojisini desteklemekten ve bu yatırım turu ile Ollang’in büyümesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.