Ölen babaya özlem şiirleri! Vefat eden babaya duygusal mesajlar,Ölen babaya resimli anlamlı sözler neler tarzı internet üzerinden defalarca aratılıyor. Bu pazar günü gerçekleşecek Babalar Günü öncesi bir taraf babasıyla özlem ve hasret giderirken, babası vefat edenler bu acıyı en derinden tekrardan yaşayacak. Bu özel günde sevdiklerine duygusal anlamlı mesajlar atılırken, ölen babaya atılacak duygusal ve anlamlı sözlerde internet üzerinden araştırılıyor. Peki vefat eden babaya atılacak en güzel,anlamlı, duygusal sözler neler? İşte sizler için Yenigün Gazetesi olarak derledik.
ÖLEN BABAYA ANLAMLI, DUYGUSAL SÖZLER?
Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.
İnsanın kıymet anlaması için illa yitirmesi mi gerekiyor.
Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.
Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?
Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.
Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.
Her sabah ve her akşam yokluğun ağrılı bir hançer gibi batıyor yüreğimize.
Annemin yalnız kalması, bizim güvendiğimiz limanı yitirmemiz hep sensizlikten.
BABA dedi, “bu millet de benim gibi, harfleri tanıyor da daha birbirine vuramıyor.”
Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.
Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.
Gölgesi bile yeter diyeceğimiz tek insandır baba .Ne mutlu babası olanlara, kıymetini bilenlere.
Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun güzel melek.
Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun
Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam
Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.
Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.
Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.
Hayatta bazı sahneler çok acıdır. Mesela bazıları babaları varken kıymetini bilmez, bazıları da kıymetini bilirken kaybeder.
Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.
Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.
Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.
Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.
Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.
Kızan, karışan, sinirlendiren. Koruyan, sarılan; özlenen; mânâsı yokluğunda daha iyi anlaşılan kişi… Şimdi neredesin?
SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Söylelemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? (Cemal Süreyya)
BABA
Sığmazsın bilirim bir kaç mısraya,
anlatmak isterim seni dünyaya,
acelen neydi ki uçtun semaya,
mezarının başında ağlarım baba.
Gururu, sevgiyi senden öğrendim,
mis gibi kokunu özledim baba,
bu kadar genç yaşta ölmemeliydin,
hasretin ciğerimi deliyor baba.
Bu kadar acıya nasıl dayandın?
Sabırlı olmayı öğrettin baba,
bu koca dünyaya neden sığmadın,
geride bıraktın bizleri baba.
Hastane yolları kaderin oldu,
yanında biz varız üzülme baba,
o kanser illeti ecelin oldu,
Mevla'dan ümitler kesilmez baba.
Sen gittin kimsemiz kalmadı şimdi,
bizi terketmeye hakkın yok baba,
dostum dediklerin düşmandır şimdi,
iyi ki namerdi görmedin baba.
Ağlarım gizlice sensiz günlerde,
faydasız, bilirim ağlamak baba,
yaşamak isterdin sen de bizlerle,
sensizken mutsuzuz inan ki baba.
Sigaran elinde, kaşların çatık,
nasıl da sevgini gizlerdin baba,
bir dilim ekmeğe soğanı katık,
çayı da çok fazla severdin baba... (Şenol Mersin)
SEN GEL
Kuşların
Kanatları var uçuyor
Atlar dört nala koşuyor
Balıklar bile
Hızla yüzüyor
İstediği yere
Ben
Akvaryumda balığım
Kafeste kuş
Evin içinde
Sakin sakin uyuyan kedi
Sana gelemiyorum işte
Ne olur
Artık sen gel
Babacığım (Cafer Tayyar Taşyürek)
YOKLUĞUNDA
Yokluğunda;
Matem kokan saçlarımı dağıttım geceye
Yetim çiçekler gibi
Hasretin büyüdü kalbimde.
Biliyorum baba;
Serçeler göç etmez
Ve kar altında kalmaz umutlar
Biliyorum;
Hiçbir acı sonsuz değil
Puslu bir cam ardından bakıyor
En keskin ayrılıklar.
Gurbet değmiş türkülere,
Çalınmış çocukluğuma,
Dar yollara sığmayan hayallere
Emanetsin şimdi.
Bense dalgın sularda yüzüyorum,
Belli belirsiz gülümsüyorum
Sensizlikten çığ düşüyor
Vakt-i sehere
İçimi çize çize geçiyor hüzünlerim
Kader mi, değil mi bilmem ama
İçimde isyan var bu ayrılığa... (Lütfiye Sirka)
SEN BENDEN GİTTİN GİDELİ
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Terim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli. (Mazlum Çimen)
Kaynak: DEMET CENGİZ