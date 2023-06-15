Ölen babaya özlem şiirleri! Vefat eden babaya duygusal mesajlar,Ölen babaya resimli anlamlı sözler neler tarzı internet üzerinden defalarca aratılıyor. Bu pazar günü gerçekleşecek Babalar Günü öncesi bir taraf babasıyla özlem ve hasret giderirken, babası vefat edenler bu acıyı en derinden tekrardan yaşayacak. Bu özel günde sevdiklerine duygusal anlamlı mesajlar atılırken, ölen babaya atılacak duygusal ve anlamlı sözlerde internet üzerinden araştırılıyor. Peki vefat eden babaya atılacak en güzel,anlamlı, duygusal sözler neler? İşte sizler için Yenigün Gazetesi olarak derledik.

ÖLEN BABAYA ANLAMLI, DUYGUSAL SÖZLER?

Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

İnsanın kıymet anlaması için illa yitirmesi mi gerekiyor.

Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

Her sabah ve her akşam yokluğun ağrılı bir hançer gibi batıyor yüreğimize.

Annemin yalnız kalması, bizim güvendiğimiz limanı yitirmemiz hep sensizlikten.

BABA dedi, “bu millet de benim gibi, harfleri tanıyor da daha birbirine vuramıyor.”

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.

Gölgesi bile yeter diyeceğimiz tek insandır baba .Ne mutlu babası olanlara, kıymetini bilenlere.

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun güzel melek.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Hayatta bazı sahneler çok acıdır. Mesela bazıları babaları varken kıymetini bilmez, bazıları da kıymetini bilirken kaybeder.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Kızan, karışan, sinirlendiren. Koruyan, sarılan; özlenen; mânâsı yokluğunda daha iyi anlaşılan kişi… Şimdi neredesin?

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Söylelemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? (Cemal Süreyya)

BABA

Sığmazsın bilirim bir kaç mısraya,

anlatmak isterim seni dünyaya,

acelen neydi ki uçtun semaya,

mezarının başında ağlarım baba.

Gururu, sevgiyi senden öğrendim,

mis gibi kokunu özledim baba,

bu kadar genç yaşta ölmemeliydin,

hasretin ciğerimi deliyor baba.

Bu kadar acıya nasıl dayandın?

Sabırlı olmayı öğrettin baba,

bu koca dünyaya neden sığmadın,

geride bıraktın bizleri baba.

Hastane yolları kaderin oldu,

yanında biz varız üzülme baba,

o kanser illeti ecelin oldu,

Mevla'dan ümitler kesilmez baba.

Sen gittin kimsemiz kalmadı şimdi,

bizi terketmeye hakkın yok baba,

dostum dediklerin düşmandır şimdi,

iyi ki namerdi görmedin baba.

Ağlarım gizlice sensiz günlerde,

faydasız, bilirim ağlamak baba,

yaşamak isterdin sen de bizlerle,

sensizken mutsuzuz inan ki baba.

Sigaran elinde, kaşların çatık,

nasıl da sevgini gizlerdin baba,

bir dilim ekmeğe soğanı katık,

çayı da çok fazla severdin baba... (Şenol Mersin)

SEN GEL

Kuşların

Kanatları var uçuyor

Atlar dört nala koşuyor

Balıklar bile

Hızla yüzüyor

İstediği yere

Ben

Akvaryumda balığım

Kafeste kuş

Evin içinde

Sakin sakin uyuyan kedi

Sana gelemiyorum işte

Ne olur

Artık sen gel

Babacığım (Cafer Tayyar Taşyürek)

YOKLUĞUNDA

Yokluğunda;

Matem kokan saçlarımı dağıttım geceye

Yetim çiçekler gibi

Hasretin büyüdü kalbimde.

Biliyorum baba;

Serçeler göç etmez

Ve kar altında kalmaz umutlar

Biliyorum;

Hiçbir acı sonsuz değil

Puslu bir cam ardından bakıyor

En keskin ayrılıklar.

Gurbet değmiş türkülere,

Çalınmış çocukluğuma,

Dar yollara sığmayan hayallere

Emanetsin şimdi.

Bense dalgın sularda yüzüyorum,

Belli belirsiz gülümsüyorum

Sensizlikten çığ düşüyor

Vakt-i sehere

İçimi çize çize geçiyor hüzünlerim

Kader mi, değil mi bilmem ama

İçimde isyan var bu ayrılığa... (Lütfiye Sirka)

SEN BENDEN GİTTİN GİDELİ

Öyle ağırım ki kendime

Sen benden gittin gideli

Terim küs olmuş tenime

Sen benden gittin gideli

Öyle bıkmışım ki kendimden

Kurudum düştüm dalımdan

Sanki ruhum çıktı canımdan

Sen benden gittin gideli

Bir cefam var idi bin oldu

Aktı gözüm yaşı sel oldu

Yaz baharım döndü kış oldu

Sen benden gittin gideli. (Mazlum Çimen)