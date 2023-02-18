Beylikdüzü Belediyesi’nin iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun’da kurduğu ve depremzedelere

yuva olan çadır kentte ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Olası salgın hastalıklara karşı tedbir

alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; tuvalet, duş, ortak kullanım alanları ve çadırlarda kapsamlı bir

ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Tam donanımlı ekipmanlarıyla bölgede olan eğitimli

personeller, kemirgen ve haşerelere karşı da ilaçlama yapıyor.

“Oluşabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli tüm tedbirlerimizi aldık”

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktaran Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel,

“Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi çok derinden sarstı. Beylikdüzü Belediyesi olarak ilk andan

itibaren yardım ve desteklerimizi sürdürdük. Hatay’da kurduğumuz çadır kentimizde yaşam aksamadan

devam ediyor. Bu süreçte bölgede hayata tutunan depremzedelerin karşı karşıya olduğu bir tehlike daha var.

O da salgın hastalıklar. Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolu kişisel hijyenden geçiyor. Aynı

zamanda haşerelerden kaynaklanan salgın hastalıklara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çadır kentimizde

deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara ve salgın hastalıklara karşı gerekli tüm tedbirleri aldık.

Ekiplerimiz alanda kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ