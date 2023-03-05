Gündemini deprem felaketinin oluşturduğu ve Kartal Belediyesi olarak atılacak adımların konuşulduğu toplantıda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olası büyük İstanbul depremi hazırlıklarına hız verdiklerini söyledi ve ekiplerin hazırlanarak öncelikle 1999 öncesi yapılardan başlanacağını ve sorunlu çıkan binalardan karot örneği alınarak hızlıca adım atılacağını belirtti.

Kartal Belediyesi tarafından 13 yıldır düzenlenen ve belediye yönetimiyle Kartal’ın muhtarlarını buluşturan Muhtarlar Toplantısı’nın 156.sı gerçekleştirildi. Toplantıda geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketi konuşuldu.

Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Kartal’ın 20 mahallesinin muhtarları katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel Detaylı Bir Sunum Gerçekleştirdi.

Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sunumuyla başlandı. Başkan Yüksel, iki saate yakın süren sunumda deprem konusunda bugüne kadar yaptıklarını, son depremde yapılanları ve gelecekte yapılacakları anlattı.

Kartal Belediye Başkanı, deprem haberi alındığı anda ilk olarak afet koordinasyon merkezinde toplanıldığından bahsederek, ilk etapta bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ve bu ekiplerin altı vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardığı bilgisini muhtarlarla paylaştı.

Ardından konuşmasına devam eden Başkan Yüksel, “Kartallı komşularımızın seferberliğiyle birlikte yardımlar toplayarak bölgeye 100’ün üzerinde tır gönderdik. Biz bunu yalnızca belediye ekipleri olarak değil tüm Kartal olarak yaptık.

Sonrasında Hatay’da lojistik destek alanı kurduk. Bölgedeki ihtiyaç malzemelerinin koordinasyonunu sağlamak ve depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla 800 metrekarelik lojistik çadırımızı ivedilikle hayata geçirdik. Buradan mahallelere ve köylere dağıtım sağladık. Kendi mutfağımızı kurarak günlük 3000 adete yakın yemek pişirip dağıttık. Mobil ikram aracımızla ikramlarda bulunduk. Vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri ihtiyaçlarını buradan karşıladılar. Bunun yanında hemen bölgeye çadırlar göndererek bağışlarla birlikte irili ufaklı 500 çadır kurduk. Çadır alanlarına tuvalet, duş kabini ve çamaşır makinesi temin ettik.” dedi.

Kartal Belediyesi Yakın Zamanda Binalarda Hızlı Tarama Yapacak

Kartal Belediyesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne vurgu yapan Başkan Yüksel, bu müdürlük ile birlikte gerek vatandaş talepleri gerekse belediyenin tespitleriyle çok sayıda binanın dönüşümünün sağlandığını aktardı. Bu çalışmalar sonucu güncel durumda 90 binin üzerinde hayat kurtarılmış oldu.

Son yıllarda yaşanan depremlerle birlikte çalışmaların hızlandığını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, yakın zamanda Kartal Belediyesi bünyesinde hızlı tarama ekiplerinin kurulacağını söyledi. Üniversitelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Yüksel, ekiplerin hazırlanarak öncelikle 1999 öncesi yapılardan başlanacağını ve sorunlu çıkan binalardan karot örneği alınarak hızlıca adım atılacağını belirtti.

Gökhan Yüksel: “Kartal’da Takım Olarak Başaracağız”

Kartallı muhtarların ilgiyle takip ettiği sunumun sonunda şu anda neler yapıldığı ve yakın zamanda yapılacaklar da paylaşıldı. Başkan Gökhan Yüksel, “Mobil ikram araçlarımızın sayısını artırıyoruz. Yemek üretip dağıtacağımız bir tır yapıyoruz. Mobil tuvaletler yapıyoruz.

Arama kurtarma araçlarımızın en iyileri mevcuttu, bunların sayısını artırıyoruz. Sivil Savunma Uzmanlığımız bünyesinde müdahale ekibimizin kişi sayısını artırıyoruz.

İlçemizde 1000 metrekare üzerinde bulunan 93 adet parkımız mevcut. Bu parkların altyapısını, aydınlatmalarını, mobil mutfaklarını, tuvalet ve lavabolarını tekrar düzenleyerek toplanma alanlarımızın şartlarını iyileştireceğiz.

Bunları Kartal’da takım olarak başaracağız. Kaymakamlığımızla, mülki amirlerimizle, muhtarlarımızla birlikte çalışarak önlemlerimizi üst düzeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” diyerek atılacak adımları anlattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sunumunun ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları Kartal Belediyesi’ne deprem esnasında gösterdiği yoğun çabadan dolayı teşekkür etti. Deprem konusunda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten muhtarlar, mahallelerinden gelen talepleri de belediye yönetimine iletti.

Muhtarların teşekkür ve taleplerini dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, gerekli adımların atılacağını söyleyerek depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ