Dijital felaketler ve siber saldırılar kadar doğal afetler de şirketler için yıkıcı sonuçlar yaratabiliyor. Yapılan araştırmalara göre afet nedeniyle veri merkezini 10 gün ve üzerinde kaybeden şirketlerin yüzde 50’si iflas başvurusunda bulunuyor. Kurumlar için uçtan uca bilgi teknolojileri çözümleri sunan ITserv’e göre yıkıcı veri kaybı yaşamamak için felaket kurtarma çalışması kritik önem taşıyor.

Felaket kurtarma nasıl yapılıyor?

Deprem, sel, fırtına veya farklı doğal afetler şirketlerin dijital altyapısını tamamen yok edebiliyor. Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) çalışmalarıyla henüz felaket gerçekleşmeden sistem alt yapısında bulunan her bir bileşen için analiz yapılarak çözüm sunuluyor. Tek sanal sunucu, tek fiziksel sunucu, tek bir network cihazı ya da tüm bir sistem odasının kaybedilmesi gibi durumlar göz önünde tutularak ve çözüm senaryoları oluşturularak hazırlık yapılıyor. ITserv, 2015 yılından bu yana Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiği projelerle kontrol ve tatbikatlar yaparak hizmet veriyor. Olaya sadece deprem ya da büyük bir doğal afet gibi bakmadan her bir objenin kaybedilebileceği göz önüne alınarak çalışılıyor.

Minimum veri kaybı için ne yapılmalı?

ITserv Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dikmen felaket kurtarma merkezi sürecini şöyle anlatıyor: “Aslında sektörde hemen hemen herkesin iyi yada kötü şekilde bir acil durum planı bulunuyor. Ancak ITserv olarak bilgilerin bir yerden bir yere gönderilmesinin işin en kolay kısmı olduğunu düşünüyoruz. Önemli olan tek bir servis ya da sunucu bile olsa hizmet kesintisi yaşanmadan ,ihtiyaç duyulduğu anda sistemlerin mimimum veri ve zaman kaybı ile FKM’den tekrar çalıştırabilir olmasıdır. Sadece veri değil güvenlik duvarı, ağ anahtarları, vpn gibi diğer yan komponentler de düşünülüp doğru planlanmalıdır.”

Yedeklemede bile hata olabiliyor

Yapılan uluslararası araştırmalara göre (Price Waterhouse Coopers, Teksas Üniversitesi, Gartner), afet nedeniyle veri merkezini 10 gün ve üzerinde kaybeden şirketlerin yüzde 93'ü, afetten sonraki bir yıl içinde iflas başvurusunda bulunuyor. ABD Ulusal Arşiv Dairesi’nin verilerine göre aynı dönemde veri yönetiminden yoksun kalan işletmelerin yüzde 50'si ise hemen iflas başvurusu yapıyor. Yine yapılan araştırmalar bilgi yedeklemelerini test eden şirketlerin yüzde 77'sinin yedekleme hataları bulduğunu gösteriyor.

Verileri hızla geri getiriyor

ITserv Teknoloji Hizmetleri’ni de bünyesinde barındıran IT Group’a bağlı ITCloud ve ITBackup, kurumlar için felaket kurtarma ve iş sürekliliği hizmeti sunuyor. Felaket kurtarma hizmetiyle kurumların zayıf ve güçlü yönlerini belirleyip doğru tespitle en doğru yaklaşıma yönlendiriyor. Kurumlara özel olarak tasarlanan felaket kurtarma senaryoları sayesinde doğal afetler ve siber saldırılar da dahil olmak üzere her türlü soruna karşı hazırlık yapılıyor. Krizi karşıladıktan ve çözümledikten sonra ITCloud’da depolanan yedekler yüksek bant genişliği ile çok kısa süre içinde geri getiriliyor.