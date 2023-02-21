Dünya ekonomisinin enerji sektörünün üzerinde büyümeye başladığı günümüzde ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdikleri önem de hızla artıyor. SolarEX İstanbul olarak kendi enerjisini üreten ve enerjini dünyaya satan Türkiye olmanın yanı sıra ekonominin daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak adına çıktığımız yolculuğumuzda sektörün en iyilerini 15. Kez son teknoloji ürünleriyle bir araya getiriyoruz.

Türkiye’nin en büyük fuar organizatörlerinden Voli Fuar’ın her yıl sistemli olarak yürüttüğü çalışmaları ile alanında liderlik seviyesine ulaşan Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı, 6-7-8 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yeni eklenen halleri ile 5 kat daha büyük 45.000 m² alanda sektörün dünya çapındaki profesyonellerini bir araya getiriyor.

SolarEX İstanbul yenilenebilir sınırsız enerjinin geleceği konusunda iş birliği ortamı oluşturmaya devam ediyor.

Küresel büyüme ve nüfustaki artış devam ederken, enerjiye olan ihtiyaç ve talep de her geçen gün artıyor. Küresel ekonomik kalkınmanın bir numaralı oyuncusu olan enerji, yeşil ekonomi alanında tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımına çalışılırken öte taraftan verimli kullanmanın yolları geliştirilmeye çalışılıyor. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve milli kaynaklara yönelme konusunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Enerjide millileşme hükumetin ana gündemlerinden biri olarak yerini korurken Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı, alanındaki en önemli şirketlerin güçlerini birleştirerek, etkin satış ağlarının oluşturulmasına ve firmaların inovatif ürün gamlarıyla yeni fırsatlar yakalayarak önemli anlaşmalar yapmasına zemin hazırlıyor.

Küresel çapta düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hız kazandığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji sektöründe bir dönüşüm sürecine girdiği günümüzde, sınırsız ve temiz kaynak modelinde olan güneş enerjisinden en üst düzeyde faydalanmak için yatırımlar hız kazanıyor. Sektör yatırımcılarına yatırımları için gereken tüm olanakları sunan SolarEX İstanbul, pazarda meydana gelen yeni oluşumları takip ederek, etkili tanıtım imkânları ile yeni iş fırsatları yaratılarak yeni iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlıyor.

SolarEX İstanbul 2023 organizasyonu ile uluslararası arenadaki iddiasını en üst seviyeye taşıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ülkemizde gerçekleşen 800’e yakın genel sektörden yalnızca 38’ine tanımladığı nitelikli fuar destekleri kapsamında uzun yıllardır solar sektörünün “Tek Uluslararası Fuarı” kimliğini koruyan “SolarEX İstanbul Güneş Enerjisi ve Solar Teknolojileri Fuarı’’ 2023 yılında 300’ün üzerinde dünya lideri firmanın 1000’e yakın marka temsilcisiyle toplamda 45.000 m² alanda 5 kıtadan 125 ülkeden, yaklaşık 45.000 profesyoneli bir araya getirerek daha verimli bir dünya ve daha yeşil bir gelecek için emin adımlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye ve Dünya genelinde uluslararası birçok STK ve kuruluşla işbirliği yapan SolarEX İstanbul, fuarla eş zamanlı konferans oturumlarını simultane tercüme eşliğinde canlı yayın altyapısıyla gerçekleştirerek, yatırımcılara dünya genelindeki pazarların son gelişmelerini ve finansmanına dair tüm sorularına yanıt bulmalarına da olanak sağlıyor.(YHM)