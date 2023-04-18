OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANIDIR

S.S.MERTKENT KONUT YAPIKOOPERATİFİ’NDEN

Kooperatifimizin 2022yılına aitOlağan Genel Kurul toplantısı 27.Mayıs.2023 günü, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03.Haziran.2023 Cumartesi günü saat 12.00’de, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-Burhan Felek Konferans Salonu,Türkocağı Cad. No. 3 Kat:2 Cağaloğlu/Fatih/İSTANBUL adresinde, aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU



GÜNDEM

1. Yoklama, Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Divana Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,

3. Saygı duruşu,

4. 2022yılına aitYönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları ve Denetim Kurulu raporunun okunması,

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, görüşmeye açılması,

6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıl süre ile seçilmesi

8. Yıllık üyelik aidatının görüşülmesi,

9. 2023 Yılı Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Üyelikten çıkarılan üyelerin durumlarının görüşülmesi

11. Dilekler ve Kapanış