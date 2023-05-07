Yeryüzünün yüzde 71’ini kaplayan okyanusların derinlikleri yeryüzünün keşfedilmemiş en son yerleridir. Derin denizlerin %99’u henüz keşfedilmemiş olup bu bölgelerde çok sayıda ilginç ve alışılmadık hayvan yaşar.

Okyanus tabanı sanıldığının aksine düz bir alandan değil, tıpkı karadaki gibi, sıradağlar, çukurlar, düzlükler, kanyonlar gibi engebeli bir alandan oluşur.

Okyanusun içerisinde bilinen en büyük kanyonun en dip noktası 1828 metredir. Okyanusların bilinen ortalama derinliği ise 4267 metredir.

Derinlere inildikçe görünürlük sıfıra ve sıcaklıklar sıfırın çok altına iner. 1969 yılından beri ay yüzeyine 12 insan gitmişken,okyanusun en derin bölümü olan Mariana Çukuru’na yalnızca 3 insan inebildi.

Derin okyanus çukurları, binlerce km uzunluğunda dar alanlardır ve okyanusların en derin kesimlerini oluştururlar. Bunlara denizaltı vadileri adı verilir.

Ulusal Okyanus Servisi'ne göre: 'Okyanusta ne kadar derine inerseniz, sizi aşağı iten suyun basıncı o kadar büyük olur. Aşağı indiğiniz her 10.06 metre için basınç bir atmosfer artar.'

Su altı dünyasının %95'i halen keşfedilmeyi bekliyor.