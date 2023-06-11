Şile Belediyesi, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde önemli bir farkındalık mesajı ile Atlas Okyanusu ekosistemine bağlı olan Karadeniz’in en güzel kıyılarından çevreye duyarlılık çağrısında bulundu.

İstanbul’un mavi bayraklı plajlarına sahip olan Şile Belediyesi, turkuaz renkli ve benzersiz deniz kıyısından “Derinlere Saygı Dalış Topluluğu” aracılığı ile seslenerek “Mavi Bir Dünya İçin Temiz Denizlerde İz Bırak” çağrısıyla tüm vatandaşları harekete geçirmeye çağırdı. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü, Mavi Bayraklı Sofular Plajı’nda özel bir çevre temizlik etkinliği ile kutlandı.

SOFULAR PLAJI’NDA ETKİNLİK

Şile Belediyesi, İstanbul’un mavi bayraklı plajı olma hakkını kazanan Sofular plajında 8 Haziran Dünya Okyanus Günü dolayısıyla önemli bir çevre temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik hem okyanusların korunması hem de toplumda çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlendiğine dikkat çekildi. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çevre gönüllülerinin yanı sıra öğrenciler, yerel sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında, katılımcılar plaj ve çevresindeki atıkları toplamak için bir araya geldi. Plajda bulunan plastik şişeler, pet şişeler, sigara izmaritleri ve diğer atıklar toplanarak doğru şekilde geri dönüşüme yönlendirildi. Ayrıca, katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mavi Bayraklı Sofular Plajı Çabalarımızın Bir Göstergesi

Atlas Okyanusu ekosistemine bağlı Karadeniz’in çevre için önemine dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Okyanuslar dünyamızın yaşam kaynağıdır ve onları korumak hepimizin sorumluluğudur. Sofular Plajı’mızın mavi bayraklı plajımız olmaya hak kazanması, çevre koruma çabalarımızın bir göstergesidir. Temiz ve sağlıklı bir çevre için plajlarımızı korumak ve mavi bayrak standardını sürdürmek büyük önem taşır. Çünkü mavi bayrak, plajlarımızın temizliği, su kalitesi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi bir dizi kriteri karşılamasını gerektirir” dedi.