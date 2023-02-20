Borsanın rezerv kanıtı sayfasındaki yeni özellikler arasında BTC, ETH ve USDT için toplam varlık hesaplama yöntemlerinin gösterildiği detaylı bir varlık bakiyesi gösterge paneli yer alıyor.

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan OKX, aylık olarak paylaşılan Rezerv Kanıtı Denetim Raporu’nun dördüncüsünü yayımladı. OKX adreslerinde BTC, ETH ve USDT cinsinden 8,6 milyar dolar tutulduğu bilgisinin yer aldığı raporda, üçüncü taraf denetim verilerine göre borsanın lider borsalar arasında yüzde 100 temiz rezerv analizi kapsamında en büyük temiz varlık rezervine sahip olduğu aktarıldı.

Bu ay yayımlanan rezerv kanıtındaki yeni özellikler arasında kullanıcıların, denetim raporu kapsamında BTC, ETH ve USDT cinsinden toplam varlıklarının nasıl hesaplandıklarını görebilecekleri ayrıntılı bir varlık bakiyesi gösterge paneli bulunuyor. Üçüncü taraf analizlere göre, eğer bir borsanın rezervleri arasında borsanın platform token’ı yer almıyorsa ve yalnızca BTC, ETH ve USDT gibi piyasa değeri yüksek “geleneksel” kripto varlıkları bulunuyorsa rezerv kanıtındaki varlıklar “temiz” varlık olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, sektördeki rezerv kanıtı verilerini inceleyen blockchain analiz şirketi CryptoQuant, OKX'in mevcut varlıklarının yüzde 100 oranında temiz olduğu sonucuna ulaştı.

Kullanıcılar rezerv bilgilerini doğrulayabiliyor

OKX'in yayımladığı tüm rezerv kanıtı raporlarında olduğu gibi yine kullanıcılar, internet sitesi üzerinden OKX'in Şubat ayı rezerv kanıtı verilerini (yeni ve geçmiş veriler için rezerv oranları da dahil olmak üzere) görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, rezervleri ve mali sorumlulukları OKX’in internet sitesindeki güvenilirlik sorunu olmayan araçlar aracılığıyla doğrulayabiliyor.

“Rezerv Kanıtı Raporumuzu aylık olarak yayınlamaktan gurur duyuyoruz”

Rezerv kanıtlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Finansal Piyasalar Direktörü Lennix Lai, “OKX'te şeffaflık ve güvene olan sonsuz bağlılığımız doğrultusunda Rezerv Kanıtı Raporumuzu aylık olarak yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Verilerimiz, yüz binlerce kullanıcımızın geçmiş rezervlerimizi görüntüleme ve mali sorumluluklarımızı doğrulamak için açık kaynaklı araçları kullanma konusuna aktif bir ilgi olduğunu gösteriyor. Rezerv Kanıtı özel bir konu olmaktan çok uzak ve ayrıca kullanıcı güvenini oluşturmak için hayati öneme sahip. Biz de OKX'in bu alanda istikrarlı liderlik göstermesini sağlamaya kararlıyız."

OKX, kullanıcı varlıklarının yüzde 100 oranında rezervini tutuyor. OKX'in mevcut rezerv oranları şu şekildedir:

BTC: %104

ETH: %104

USDT: %102

OKX, Merkle Ağacı Rezerv Kanıtı programı kapsamında 23 binden fazla adres paylaştı ve herkesin varlık akışlarını görüntüleyebilmesi için bu adresleri kullanmaya devam edecek. OKX'in Rezerv Kanıtı protokolü açık kaynaklı olup Github’da herkes tarafından erişilebiliyor. OKX tarafından tutulan diğer varlıklar OKX Nansen Dashboard sayfasından görüntülenebiliyor. Şeffaflık taahhüdüne sadık kalan OKX, her ay Rezerv Kanıtı denetimlerini yayımlamaya devam edecek.

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