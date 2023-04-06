İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi olan OKX, ekosistemdeki talepler doğrultusunda kurumsal trader’lar için özel olarak hazırlanan likidite ağı Likit Piyasa’nın 2023'teki işlem hacminin toplamda 1 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Kullanıcı isteklerine bağlı olarak kullanıma sunulan OKX Likit Piyasa, derin kurumsal likidite erişiminin yanı sıra geniş ölçekte çalışacak future spread’ler, büyük opsiyonlu blok alım satımı ve spot OTC dahil olmak üzere bir dizi kripto alım satım stratejisine ulaşma fırsatı sunuyor. Her iki ayağın da tek tıkla çalıştırılması; trader’ların çiftlik fonlama oranları için verimli ve düşük riskli spread alım satımını kolaylıkla yürütmesine, nakit ve taşıma (cash and carry) işlemleri yoluyla getiri elde etmesine ve süresi dolmuş vadeli işlem hedge'lerini döndürmesine olanak tanıyor.

“Kurumsal traderlar’ın uğrak yeri haline gelmeyi hedefliyoruz”

OKX Likit Piyasa’nın yakaladığı başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Global Kurumsal İdari Müdürü Lennix Lai, “Kurumsal müşteriler likidite, üstün nitelikli ücret yapıları ve gelişmiş işlem stratejilerinin akıcı bir şekilde uygulanmasını arzu ediyor. Likit Piyasa’yı müşterilerimizin taleplerine karşılık bulabileceği bir alan olarak tasarladık, geldiğimiz noktada pazarın bu yaklaşımımıza yanıt verdiğini görüyoruz. Amacımız, kurumsal trader’ların ihtiyaçlarını dinlemekle birlikte; en iyi platformu oluşturmak adına teknik alandaki uzmanlığımızı, yaratıcılığımızı ve ürün tasarımımızı da kullanarak onların uğrak yeri haline gelmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

OKX Likit Piyasa, kurumsal müşterilere yenilikler sunuyor

İş akışlarını otomatize eden OKX Likit Piyasa, entegre bir pozisyon oluşturucu sunuyor ve iki yönlü fiyat teklifleriyle anonim fiyat teklif taleplerini etkinleştiriyor. Borsa böylelikle geleneksel fiyat teklif talebi sürecini gözden geçiriyor. OKX kullanıcıları, çok ayaklı stratejiler oluşturmanın yanı sıra bir tıkla future spread’ler ve temel işlemler için teklif isteğinde bulunabiliyor. Ayrıca platform, OKX'in risk yönetimi ve ödeme sistemi sayesinde uçtan uca bağlantı ile desteklenen önde gelen bir güvenlik anlayışı sunuyor. OKX Likit Piyasa’nın kaydettiği büyüme, OKX'in 50 milyon küresel kullanıcıya ulaşmasına öncülük eden küresel genişleme politikalarının zemininde gerçekleşiyor.