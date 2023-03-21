İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto borsası ve önde gelen bir Web3 teknoloji şirketi olan OKX, kullanıcı güven ve güvenilirliğini öncelemek adına yayımladığı Rezerv Kanıtı Raporlarına bir yenisini daha ekledi. Kullanıcı güvenilirliğini artırmak adına aylık periyotta ekosistemle paylaşılan raporların beşincisinde, OKX’in rezervlerinde 8,9 milyar dolar değerinde BTC, ETH ve USDT olduğu görülüyor. Borsa, Rezerv Kanıtı sistemiyle hem OKX'in tam yükümlülüğündeki Merkle ağacını herkese açık hale getirerek şeffaflığı yükseltiyor hem de teknik çözümler aracılığıyla kullanıcı gizliliğini koruyor. Son yayımlanan Rezerv Kanıtı Raporu özellikle sektördeki şeffaflık ihtiyacının vurgulandığı bu dönemde, teknoloji tabanlı "geleceğin araçlarının" kullanıcı güvenini kazanmadaki gücünü gösteriyor.

OKX: Rezerv Kanıtı sisteminin şeffaflığını artırıyor

Bununla birlikte, tüm yükümlülükleri veya kullanıcı mevduatlarının toplam bakiyesini halka açık hâle getirerek Rezerv Kanıtı sisteminin şeffaflığını artıran borsa, kullanıcıların kendi yükümlülüklerini gösteren ancak diğer kullanıcılardan gelen verileri gizleyen önceki sistemin aksine, herkesin Merkle ağacını indirmesine olanak tanıyor.

“İsteğe bağlı denetim, yeni nesil finansal sistem için temel oluşturabilir”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Global Kurumsal Direktörü Lennix Lai, "Şeffaflık, belirsizlik zamanlarında daha önemli hâle geliyor. Bunu sağlamak adına kullanıcıların, borsanın blokzincirindeki rezervlerini kesin olarak kanıtlayan kripto-yerel araçlarına erişmesi gerekiyor. OKX olarak, piyasa standartlarını aşmaya odaklanarak; rezervlerin, yükümlülüklerin ve borç ödeme gücünün gerçek zamanlı, güvenilir doğrulamasını sağlamak amacıyla yaklaşımımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Böylesi dinamik ve isteğe bağlı denetim, yeni nesil finansal sistem için temel oluşturabilir. Bu durum aynı zamanda mevcut bankacılık sisteminin karşılaştığı yoğun denetim göz önüne alındığında, önemli bir adım olarak da değerlendirilebilir.” dedi.

Rapora göre OKX'in mevcut rezerv oranları şu şekilde oluşuyor:

BTC: %103

ETH: %103

USDT: %102

OKX, sıfır bilgi kanıtı teknolojisinden faydalanacak

Kullanıcılar, çevrimiçi olarak Mart ayı raporlarının yanı sıra kanıtlara ilişkin güncel ve geçmiş verilere de ulaşabiliyor. Bununla birlikte, paylaşılan rezervler ve yükümlülükler, OKX web sitesi üzerinden açık kaynaklı üçüncü taraf doğrulama araçları kullanılarak doğrulanabiliyor. Bu kapsamda aktarılan üçüncü taraf verileri OKX’in büyük borsalar arasında en büyük yüzde 100 temiz varlık rezervine sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan, önümüzdeki dönemde güvenlik önlemlerini yükseltmeyi hedefleyen borsa, kullanıcıların tüm müşteri mevduatlarının muhasebeleştirildiğini doğrulamasına olanak tanıyan sıfır bilgi kanıtı teknolojisinden faydalanacak. Bu teknoloji aynı zamanda kullanıcı varlıklarının net öz sermayesini döviz rezervleriyle karşılaştırarak ödeme kabiliyetini garanti eden kriptografik bir yaklaşım sunacak.