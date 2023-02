DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, yeni döneme ilişkin partisinin önerilerini sıraladı. “Deprem bölgesi başta olmak üzere, ülkemizin tüm eğitim kurumlarında psikososyal destekli eğitim anlayışını hızla işe koşmamız gerekiyor. Yeni dönemde psikososyal eğitime ağırlık verilmeli” diyen Ergen şu açıklamalarda bulundu:

‘Ders kitabını açıp devam mı edeceğiz?’

“Bugün okullar deprem bölgelerimiz dışında açılıyor. Peki, ders kitabını açıp devam mı edeceğiz? Sonuç odaklı eğitim yerine, süreç odaklı, gerçek yaşam bilgileri ile donanan, problem çözme ve yaratıcı olmaya yönelik bir eğitim sürecini başlatmak için en doğru zamandayız. Yaralarımızı sarmak, iyileşmek ve yaşam döngüsüne karışmak için birbirimize ihtiyacımız var.”

‘Öğretmenler psikososyal eğitim hakkında eğitim almalı’

“Psikososyal ağırlıklı eğitim sürecinde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimizin kendi eğitim kademesinin gelişim dönemine özgü psikososyal eğitim hakkında zaman kaybetmeden online ortamda eğitim almaları gerekiyor. Bu eğitimin gerçekleştirilmesi için ülkemizin eğitim fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden acilen destek sağlanmalıdır.”

‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri sahaya davet edilmeli’

“Yine zaman kazanmak amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin gönüllü hocaları ve 3. veya 4. sınıf gönüllü öğrencileri derhal sahaya davet edilerek çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmalıdır.

‘Yas ve kayıp odaklı eğitim modülleri geliştirilmeli’

“Psikososyal destekli eğitim sürecinde, yas ve kayıp odaklı eğitim modülleri geliştirilmelidir. Bu eğitim modülleri, duygusal tepkiler, bilişsel tepkiler, davranışsal/psikomotor tepkiler ve fiziksel/somatik tepkiler gibi şekillerde derhal yapılandırılmalı ve işe konulmalıdır.”

‘Rehber öğretmenler diğer öğretmenleri bilgilendirmeli’

Yakınlarının travmalarına, haberlere veya görüntülere maruz kalan vatandaşların ikincil travma etkisinde olma ihtimallerinin yüksekliğine dikkat çeken Ergen şöyle devam etti:

“Kamu spotları aracılığı ile çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik ‘psikososyal destek’ sağlanmalıdır. Bugünden itibaren, tüm eğitim kademelerimizde psikososyal içerikli giydirilmiş eğitim verilmeye başlanmalıdır. Her okulun rehber öğretmeni, çarpan etkisi oluşturmak amacıyla öncelikle okulun öğretmenlerini bu konuda bilgilendirmelidir. Her okulun rehberlik servisi, seminerler ya da sınıf ziyaretleri aracılığı ile psikososyal destek sürecini başlatmalıdırlar. Her kademedeki okulun rehberlik servisleri, süreç içerisinde psikososyal destek konulu anne-baba eğitimlerini de gerçekleştirmelidirler.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ