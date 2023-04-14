MEB'in takvimine göre, 17-20 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatil başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Zeytinburnu Ayhan Şahenk Ortaokulu'ndaki sabahçı öğrenciler, derslerinin bitmesinin ardından okuldan ayrıldı. Öğlenci öğrenciler ise, akşam saatlerinde çalacak olan son zilin ardından eğitimlerine ara verecek.

Beşinci sınıf öğrencisi Zeynep Ezgi Sert, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu dönem benim için biraz zor geçti çünkü sınavlar vardı, sınavlara çalışmak zorunluydu. O yüzden birazcık kötü geçti ama yine de tatil olacağı için mutluyum. Okul kapanacağını için de birazcık mutluyum yani." dedi.

Sert, tatilde ödevleri olacağı için ders çalışacağını ve kitap okuyacağını söyledi.

Beşinci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Bozbulut ise, tatilde ders çalışıp, arkadaşlarıyla oyun oynamayı düşündüğünü ifade etti.

Çok fazla ödevi olduğunu dile getiren Bozbulut, arkadaşlarını da özleyeceğini belirtti.

Tatilde kafasını dağıtacağını dile getiren beşinci sınıf öğrencisi Nazlı Kaya, yakınlarının yanına gideceğini aktardı.

Bu eğitim döneminde yorulduğunu belirten Kaya, arkadaşlarının da yorulduğunu düşündüğünü kaydetti.

Bayram tatiliyle birleştirildi

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ise ara tatilde idari izinli sayılacak. Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Gaziantep

Gaziantep ve Malatya'da eğitimlerini sürdüren öğrenciler de ikinci ara tatile başladı.

Depremde yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteynerlerde eğitim gören afetzede öğrenciler, ikinci ara tatil dönemine girdi.

Nurdağı'ndaki TOKİ Konteyner Kent Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler de ders bitiş zilinin çalınmasıyla ara tatile başladı.

Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Efe Çelik, AA muhabirine, okulların ara tatile girmesiyle biraz dinlenip ders çalışacağını söyleyerek, "Bu zaman diliminde daha çok kitap okuyacağım. Aynı zamanda sınavlarıma hazırlanacağım." dedi.

Aynı sınıfta okuyan Irmak Can ise okulu özleyeceğini belirterek, "Ortaokula gidiyorum. Okulların ara tatile girmesiyle okulumu özleyeceğim. Tatili de çok seviyorum ama derslerimi de ihmal etmeyeceğim. Kitap okuyacağım. Konteynerde güzel zaman geçiyor. Derslerimizi ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Malatya

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da ise yaklaşık 43 bin afetzede öğrenci, ikinci ara tatile başladı.

Orduz Vaizpınarı İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, ara tatil öncesi sabah son derslerine girdi.

İkinci sınıfa giden Kübra Betül Aydın, bayramda şeker toplayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf arkadaşı Saliha Çoban ise bayramda şeker toplayacağını, akrabalarını ziyarete gideceğini anlattı.

Hatay

Hatay'da da 210 bin öğrenci ara tatil öncesi son derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatiline başlayacak.

Hatay'da da 210 bin öğrenci, ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine girdi.

Kentteki öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime devam edecek. (AA)