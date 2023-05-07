2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, okulların 15 Mayıs'ta tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi?
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.
Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
- Saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak.
- Yerleşim yerlerinde silah taşıma yasağı (emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç).
- Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı.
- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek servisi yapılabilir.
- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
- Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.
- Saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
- Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak (YSK bu saati daha erkene alabilecek).
- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi, köylerde ise 400 kişiyle sınırlandırılacak