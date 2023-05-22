Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılıyor? (2023) Yaz ayının gelmesiyle birlikte okulların kapanacağı tarih yaklaştı. Milyonlarca öğrenci internet üzerinden okulların ne zaman kapanacağını araştırmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi tarihleri açıkladı. 2023 Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayımladı. Buna göre, okullar 12 Eylül 2022'de kapılarını açacak ve 16 Haziran 2023'te kapanacak. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, öğrenci ve öğretmenler 12 Eylül 2023 Pazartesi günü yaz tatilinin ardından sınıflarda yerini alacak. Bu tarih, yeni eğitim döneminin başlangıcı olarak belirlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir yaz tatilinin ardından eğitime başlamalarıyla birlikte, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bir telafi programı uygulanacak.

BAKAN ÖZER BUGÜN AÇIKLADI!

1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı. 20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL

Bakan Özer, bugün yaptığı açıklamada, seçimden bir gün sonra, 29 Mayıs Pazartesi okullarımızı tatil olduğunu duyurdu.