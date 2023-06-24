Birçok öğrenci ve velinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26 Haziran'da açıklanacak. Sınav sonuçlarıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında gelen taban puanları ve yüzdelik dilimler de netlik kazanacak. Yeki bu yılki taban puanları ve yüzdelik dilimler nasıl belirlenecek? Geçen yılki puanlara göre bir artış ya da azalış bekleniyor mu? İşte 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler hakkında merak ediliyor...

2023 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı Mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, geçtiğimiz günlerde iki oturumda tamamlandı. Bu önemli sınavın ardından, LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

LGS Sonuçları Açıklanıyor

LGS sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanlarının ve kontenjanlarının MEB kılavuzu ile yayınlanması bekleniyor.

2023 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı, taban puanlar ve yüzdelik dilimler hakkında geçen yıl ki bilgileri yayınlamıştı. Ancak, her yıl farklı faktörler (yeni okulların açılması, okulların kapanması, okul türlerinin değişmesi vb.) taban puanları ve yüzdelik dilimleri etkileyebilir. Bu nedenle, yüzdelik dilime göre tercih yapmanın daha doğru olduğu genellikle kabul edilir.

Yüzdelik dilim, bir öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde sıralamasını yüzde olarak ifade eder. Bu, MEB tarafından sağlanan bir bilgidir. Örneğin, Türkiye genelinde %8 yüzdelik dilime giren bir öğrenci, 1.300.000 öğrenci arasında 104.000. sırada olduğunu anlamına gelir.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu aşamada 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri MEB'in resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz