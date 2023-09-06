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Yaz tatili bitti ve yeni bir okul yılı daha başlamak üzere. Kimimizin çocuğu çoktan okul hayatını tamamlayıp hayata atıldı, kimimizinki okul hayatının tam içinde geleceğini şekillendirmek için ter döküyor, kimimizinki de el bebek gül bebek büyüdüğü o devri tamamladı ve okula başlayacak.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Yayla Karakurt, ‘okula başlayacak çocuklar için ebeveynlere 8 önemli öneri’de bulundu.

Yaz döneminin eğlenceli ve hızlı günleri yavaş yavaş yerini rutinlere ve yeni sorumluluklara bırakıyor. Okulların açılmasıyla daha fazla insanla yakın temas ve beraberinde de havaların soğumasıyla salgın hastalıklarda belli bir artış oluyor. Aynı zamanda bazı çocuklar okula başlamalarıyla birlikte görme, işitme gibi bazı duyularında çeşitli rahatsızlıklarını keşfediyorlar. Peki, bütün bunlara öncesinde hazırlanmak, uzun ve kısa vadede çocuğun hayatı için pratik ve etkili çözümler, alışkanlıklar üretmek adına aileler neler yapabilir?

1. RUTİN DOKTOR MUAYENESİNİ YAPTIRIN

Her çocuk 3 yaşından sonra yılda 1 kez olmak üzere rutin doktor muayenesine gitmelidir. Yıllık kontrollerde sistemik sorgulama ve fizik muayene ile beraber çocuğun gelişimi değerlendirilir, kan ve idrar tahlili yapılır. Çocuğunuzun bilinen hastalığı varsa tedavisi düzenlenir, yıllık plan oluşturulur. Çocuklar okul döneminde hastalıklara daha sık yakalandıkları için okul öncesi bir doktor muayenesi çocuğunuz için faydalı olacaktır.

2. İŞİTME TESTİ VE GÖZ MUAYENESİNİ UNUTMAYIN

Yenidoğan döneminde her bebeğe işitme testi yapılsa da sonradan işitme kaybı gelişebilir. Okula başlamadan önce işitme testi ile çocuğun işitme kaybı olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Göz taramaları ile de çocukta görme tembelliği, şaşılık ya da kırma kusurları açısından bir sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Görmede ya da işitmede bir rahatsızlığı bulunan çocuğun okul başarısı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

3. DİŞ DOKTORUNUZU ZİYARET EDİN

Çocukların ağız ve dişle ilgili ufak tefek sorunları öğrenme ve kavramayı zorlaştırabilir. Aynı zamanda okul döneminde oluşabilecek diş problemleri okula devamlılığı etkileyebilir. Bütün bu sebepler göz önüne alındığında okula başlamadan önce çocuğa diş muayenesi yaptırılmalıdır.

4. EKSİK AŞISI VARSA TAMAMLAYIN

Aşılar, hastalıklara karşı en önemli silahımızdır. Çocukların hastalığı geçirmeden o hastalığa bağışıklık kazanmasını sağlar. Okul döneminde çocuklarda bulaş nedeniyle hastalık sıklığı artmaktadır ve eğer çocuğun rutin aşılama takvimine göre eksik yapılmış aşıları varsa bu aşılar kısa sürede tamamlanmalıdır.

5. TEMİZLİK VE HİJYEN EĞİTİMİ VERİN

Çocuktan çocuğa hastalık bulaşını kolaylaştıran nedenlerden biri de el yıkamaya dikkat edilmemesidir. Çocuklara okula başlamadan önce temizlik ve hijyen konusu anlatılmalıdır. Çocuk, özellikle el yıkama konusunda bilgilendirilmelidir.

Uyarıda bulunmamız gereken bir diğer konu da tuvalet temizliğidir. Okul çağındaki çocuklar sıklıkla tuvaletini tuttuğu için idrar yolu enfeksiyonu ve kabızlık görülebilmektedir. Çocuklara tuvaletini tutmaması gerektiği ve tuvalet temizliği gerekliliği anlatılmalıdır. Bilhassa kız çocuklarında, tuvalette genital bölgenin önden arkaya doğru temizlenmesi gerektiği izah edilmelidir.

6. SAĞLIKLI BESLENMESİNE DİKKAT EDİN

Bağışıklığı güçlendirmenin bir diğer yolu sağlıklı beslenmedir. Hiçbir çocuk kahvaltısını yapmadan okula gitmemelidir ve okula giderken evde beslenme çantası hazırlanmalıdır. Çocuk evde hazırlanan öğle yemeğini ve ara öğünlerini yemeli, ara öğün olarak paketli gıdalar yerine kuruyemiş, meyve gibi sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Ek olarak su tüketimi çok önemlidir. Genellikle çocuklar okulda su içmeyi unuturlar, bu sebeple aileler su içmenin önemini çocuğa detaylı ve bilgilendirici şekilde anlatmalıdır.

7. UYKU DÜZENİ OLUŞTURUN

Yaz dönemi biterken uyku düzeni okul saatine uygun olacak şekilde yavaş yavaş öne çekilmeli, çocuk akşam 21.00’da yatağında olmalı ve en geç 22.00’da uyumuş olmalıdır. Bir çocuk yaşına göre değişmekle beraber en az 9 saat uyumalıdır. Çocuğun uyku düzeni hem bağışıklığı hem de okul başarısı için önemlidir. Uyumadan 1 saat öncesinde çocuğun egzersizden, ekrandan uzak durması gerekir ve çocuk, kafeinli gıda tüketmemelidir.

8. OKUL ÇANTASININ AĞIR OLMAMASINA DİKKAT EDİN

Okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalıdır. Ağır okul çantasının uzun süre taşınması, sonrasında skolyoz gibi omurga deformitelerine ve duruş bozukluklarına neden olabilir.