Dizi tarihinin unutulmazları arasında sayılan Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır karakteri 8 Nisan ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 19 yıl önce Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, sevenleri tarafından ölüm yıl dönümünde Twitter'da TT oldu. Ünlü oyuncu Kaynarca'da ınstagram hesabından bir taziye videosu yayınlayarak "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAKIR 19 YIL ÖNCE 8 NİSAN'DA DÜŞMANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz ismi Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Nisan'da ölüm yıl dönümünde sosyal medyada anıldı. 19 yıl önce oynadığı karakter Süleyman Çakır'ın yıl dönümünün TT olmasına kayıtsız kalamayan Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin"dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi