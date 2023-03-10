Öksürük tüm dünyada hemen her yaşta en sık doktora başvuru sebeplerinden birini oluşturuyor. Tek başına bir hastalık olmayan öksürük, pek çok hastalıkta görülen bir belirtidir. Aslında öksürük hava yollarının temizlenmesinde ve korunmasında rol oynayan bir savunma mekanizmasıdır. Ancak iki haftadan uzun sürüyorsa ve gece uyku kalitesi, iş, okul hayatıyla birlikte yaşam kalitesini bozacak noktaya ulaştıysa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların da ilk belirtisi olabilir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden, Dr. Uz. Dr. Hijran Mammadova Orucova ‘Öksürüğün nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler’ hakkında bilgiler verdi.

Genellikle sigara, nargile gibi tütün ürünü kullanan, sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlar öksürüğü bu sebeplere bağlayarak doktora gitmeyebiliyor ve bu durum tanıda gecikmelere neden oluyor. Kesinlikle geçmeyen, inatçı öksürük şikayetiniz varsa bir uzmanın kapısını çalmakta fayda var.

ÖKSÜRÜK UTANMA HİSSİ, DEPRESYON, RUHSAL HASTALIKLARI DA TETİKLEYEBİLİR

Pandemiden sonra toplumun duyarlı hale gelmesi ile öksürük sadece kişinin kendisi için değil çevresindekiler için de tehlikeli olmaya başladı. İnsanların hapşıran veya öksüren bireylerden rahatsız olduğunu, onlardan uzak durmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu da diğer insanların yanında öksürdüğü için utanma hissi, diğer insanları rahatsız etme duygusu gibi psikolojik durumlara neden olarak insanların sosyalleşmesini engelliyor, toplumdan uzak kalmağa çalışmasına, depresyon vs. gibi ruhsal hastalıkları tetiklemesine neden oluyor.

Öksürük varsa hastalar kafalarına göre öksürük kesici şuruplar, ilaçlar kullanmamalıdır. Öncelikle öksürük yapabilecek tüm nedenler tek tek incelenmelidir. Öksürüğün şiddeti, karakteri, kuru veya balgamlı olması, gece veya gündüz artış göstermesi, enfeksiyon varsa sonrasında artış ya da azalma olup olmaması, mevsim ve çevresel faktörlerle olan ilişkisi, eşlik eden diğer şikayetlerin olup olmaması araştırılmalıdır. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra sigara içmeyen hastalarda öksürük üç hafta, sigara içen hastalarda ise sekiz haftaya kadar uzayabilir.

Öksürük hastalık değil belirtidir.

Uzun süren ve rahatsız edici öksürük astım, alerji, KOAH, kronik bronşit, üst solunum yolu problemleri, geniz akıntısı, reflü gibi hastalıkların habercisidir. Reflüye bağlı olarak artan öksürük şikâyetine sebep olan etmenler, hastaya yöneltilen sorularla ve yapılan tetkiklerle, daha hızlı çözüme kavuşur. Özellikle yatarken mide asidinin geriye kaçmasına bağlı olarak öksürük artar. Bu hastalarda midede yanma, ekşime meydana gelir. Unutmayalım ki her hastalığın bir nedeni vardır. Öksürük de hastalık değil belirtidir. Klima ve kaloriferlerin de havayı kurutmasıyla öksürüğe sebep olmasını unutmayalım. Kuru hava ortamı, kronik gıcık halinde öksürüğe sebep olabilir. Bunu önlemek için odada bulunan kaloriferlerin üzerine, bir kabın içinde su koyarak ya da oda nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

Tansiyon ilaçlarının yan etkilerine dikkat!

Kullanılan bazı ilaçlarının(özellikle tansiyon, kolesterol düşürücü ilaçlar) yan etki yaparak öksürüğe neden olur ve ilacı kullanmaya devam ettikçe öksürük de orantılı olarak devam ediyor. Gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde herhangi bir bulguya rastlanmazsa, hastanın düzenli kullandığı ilaçların yan etkilerine bakarak, ilacı değiştirmekte fayda olabilir.

Uzun süren ve tedavi edilmeyen öksürük ciddi sorunlara yol açabilir. Sürekli ve şiddetli öksürüklerde kaslar ve kaburga da kullanıldığı için, ortaya çıkan şiddetli basınca bağlı olarak özellikle yaşlı kişilerde kaburga kırıkları ortaya çıkabiliyor. Bu denli şiddetli sonuç yaşamayanlarda ise sıklıkla görülen kas ağrılarından dolayı hasta sıkıntı yaşayabiliyor. Ayrıca şiddetli öksürüğe bağlı idrar kaçırma ve hatta bazı kişilerde bayılma atakları bile olabilir.