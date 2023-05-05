Yaseminli Portakal Çayı

Dünya üzerindeki en güçlü C vitamini kaynaklarından biri olan portakal aynı zamanda bol miktarda d vitamini de içermektedir. Portakal içeriğindeki antioksidanlar sayesinde özellikle akciğer ve karaciğerdeki toksinlerin atılmasını, vücudunuzdaki enfeksiyonun hızla gerilemesini sağlar. Yasemin de metabolizmayı çalıştırırken bir taraftan enerji verir ve akciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Hazırlanışı:

1 adet dilimlenmiş portakal, 30 gram yasemin çayı,25 gr dilimlenmiş taze zencefil ve bal kullanarak yapacağınız bu şifa kaynağı çayı tencerede yarım litre kadar suyu kaynatıp suyun altını kapattıktan sonra içerisine dilimlediğiniz portakal, zencefilleri ekleyin 5 dakika demlendikten sonra bal ekleyerek sıcacık içebilirsiniz.

Ayva Yaprağı Çayı

Ayva ve yaprakları yüzyıllardır öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Üst solunum yolları enfeksiyonları ayrıca ishal ve bağırsak enfeksiyonlarına da çok faydalı bir bitki olan ayva yaprağı öksürüğü kısa sürede kesmekte kişide büyük bir rahatlama sağlamaktadır. Bağışıklığınızın güçlenmesine kısa sürede katkı sağlar.

Hazırlanışı:

Ayvanın yaprak kısımlarını demleyerek içebilirsiniz. Öksürüğü kesmek amaçlı içiyorsanız şeker ilave etmeyiniz. Bunun yerine az miktarda doğal bir bal ilavesi yapabilirsiniz. Kuru yapraklardan yapacağınız çay için 3-5 dakika demleme süresi taze yapraklardan yapacağınız çay için de 10-15 dakika demleme süresi yeterli olacaktır.

Kaynamış suyun içerisine ayva yapraklarını atıp 10-15 dakika bekletin. Daha sonra ayva yaprakları ile birlikte 5-10 dakika kadar tekrar kaynatın. Dilerseniz kaynarken bir iki tane karanfil de atabilirsiniz. Hoş bir koku verir. Biraz dinlendikten sonra içebilirsiniz.

Ekinezya Çayı

Ekinezya çayı da son derece faydalı ve öksürüğü kesen bir bitki çayıdır. Soğuk algınlıklarına karşı vücudunuzun direncini artırır.

Hazırlanışı:

1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını veya çiçeğini 1 su bardağı kaynar suya atın. Demlendikten sonra içebilirsiniz. Kökünü ise 1 çay kaşığı oranında kullanın 1-2 su bardağı su ile birlikte 10 dakika kadar kaynatın. Dinlendikten sonra içebilirsiniz.

Ihlamur Çayı

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtmak yada soğuk algınlığı ve öksürükle baş etmek için kurtarıcı olarak ilk akla gelen çaydır. Buharı tıkalı olan burun kanallarını açar, çayı ise öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir. Limon ekleyerek tükettiğinizde daha da etkili hale gelerek bağışıklığınızı güçlendirir. İçerisindeki flavonoidler sayesinde ıhlamur iyi bir idrar söktürücü,ağrı kesici görevi yaptığı gibi boğazı da tahrişten koruyarak yumuşatır. Ayrıca Ihlamur A,B6,C ve P vitaminlerini içermektedir.

Hazırlanışı:

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yapraklarının üzerine 1-2 bardak kaynamış klorsuz su ilave ederek 10 dakika demlendikten sonra içilebilir. Şeker ilave etmeden içmeniz daha faydalı olacaktır. Tatlandırmak isterseniz biraz ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.

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