OkCupid, 2004 yılında Chris Coyne, Christian Rudder, Sam Yagan ve Max Krohn tarafından kurulmuştur. Platform, o tarihten beri faaliyet göstermekte ve büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir.

OkCupid kodu nasıl iptal edilir?

1- OkCupid hesabınıza giriş yapın.

2- Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın.

3- Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğini seçin.

4- "Hesap Ayarları" bölümüne gidin.

5- Sayfanın altına kaydırın ve "Hesabımı Sil" veya "Hesabımı Devre Dışı Bırak" gibi bir seçenek bulunmalıdır.

6-İstediğiniz seçeneği seçin ve talimatları izleyin. İşlem genellikle hesabınızın kalıcı olarak silinmesi veya devre dışı bırakılması için gereken adımları içerir.

OkCupid ne zaman kuruldu ?

OkCupid, 2004 yılında kurulmuştur. Platformun çıkış tarihi olan 2004'ten bu yana kullanıcı tabanını genişletmiş ve popülerlik kazanmıştır.

OkCupid ücretlimi ?

OkCupid temel olarak ücretsiz bir hizmet sunar, ancak bazı ek özellikler ve premium üyelik seçenekleri için ücret talep edebilir. Premium üyelik, kullanıcılara genişletilmiş filtreleme seçenekleri, reklamsız deneyim ve diğer avantajlar sağlar.