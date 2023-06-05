Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, iç saha maçlarında tribündeki yerini alıyor. Galatasaray taraftarı da Nihan Buruk'un hayatını araştırmaya başladı.

Nihan Buruk kimdir?

1983'te doğan Nihal Buruk Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı. 2003 yılında Almanya’da düzenlenen Top Model of the World’de birinci oldu. Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü ve Saint Nian markasını kurdu.

Nihan Buruk ne iş yapıyor

Nihan Buruk, moda tasarımcılığı yapıyor.