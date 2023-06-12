Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock müzik grubu Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir konser verdi. Konserin geliri 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara bağışlandı. Konseri dinlemeye gelenler arasında ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen de yer aldı. Okan Bayülgen, imajında yaptığı değişiklikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Okan Bayülgen'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeni imajıyla konsere damga vuran Okan Bayülgen, magazin basınının objektiflerinden kaçamadı ve kameralara yakalandı.

Okan Bayülgen, sahnedeki yeni tiyatro oyunu Richard'da performans sergilerken, saçlarının yalnızca orta kısmında biraz uzun bırakarak diğer kısımlarını kazıttı.

Bayülgen'in farklı ve cesur imajı, konsere katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.