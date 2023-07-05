Okan Bayülgen’in W. Shakespeare’in ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı ‘'Richard'’, 29 Temmuz’da ilk kez Harbiye Açıkhava’da, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla seyircisiyle buluşacak.

Sezonun en çok izlenen oyunlarından biri olan “Richard”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. Vigor Kültür Sanat’ın organizasyonuyla, Kabara Dada ile Net Sanat tarafından hayata geçirilen oyun, 29 Temmuz’da Harbiye’de ilk kez sahne alacak.

Bugüne kadar 25 temsilde, yaklaşık 45.000 seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan ‘’Richard’’ta Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.

Okan Bayülgen’in yazdığı-yönettiği ve W. Shakespeare’in Richard’ına bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden baktığı oyunda Bayülgen; modern filozofların yaklaşımlarını ele alarak Richard’ın gerçekliğini, W.Shakespeare’in Richard’ı hikayeleştirmesini tartışmaya açıyor ve yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken, hayali bir tiyatro kumpanyası W. Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

29 Temmuz saat 21.00’de gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix, Passo, Bubilet ve iTicket’ten satışa sunuldu. Oyun bitiminde Okan Bayülgen ve oyuncular, seyirciyle bir araya gelerek oyunla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Ödüllü oyun turnede

‘’Richard’’ oyunu, Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla 14 Eylül’de Antalya Açıkhava’da, 16 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 19 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek temsillerle seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

“Yılın Prodüksiyonu” ve “Yılın Oyuncusu” ödülleriyle birlikte birçok ödüle layık görülen “Richard” oyununun konusu şöyle:

2012 senesinde İngiltere kralı III. Richard'ın kemikleri bir otoparkta bulunur. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Yeni yüzyılın ilk çeyreğinden Shakespeare’in III. Richard’ına farklı açılardan bakılan oyun seyircisine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

KÜNYE

W. Shakespeare III. Richard Berna Moran çevirisinden

Uyarlayan – Yazan – Yöneten: Okan Bayülgen

Proje: Nihal Usanmaz - Kubilay Çamlıdağ – Orkun Dökmeci

Dramaturg : Dilek Tekintaş

Danışman: Yalın Alpay – Dr. Başar Akman

Dekor Tasarımı: Efter Tunç

Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Hareket Tasarımı: Dicle Doğan

Kinetik Heykel Tasarımı: Server Demirtaş

İllüstrasyon: M. K. Perker

Müzik: Ömer Vatansever – Fırat Ağacık – Okan Bayülgen

Saç Tasarımı: Derya Ergün

Afiş Tasarımı: Berkcan Okar

Fotoğraf: Fethi Karaduman

Yönetmen Yardımcısı: Nihal Usanmaz

Reji Asistanı: Dilay Yıldız, Ferdi Taşkın, Ali Akkök

Sahne Amirleri: Sinem Bayraktar, Oğuzhan Yıldırım

Oyuncular: Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Kubilay Çamlıdağ, Oral Özer, Özgün Çoban, Su Sonia Herring, Volkan Ateş Gündüz, Dilay Yıldız, Cem Tilmen, Ali Akkök, Cüneyt Üstün, Ferdi Taşkın, Levent Akkök, Cihan Akbilek, Orkun Dökmeci, Ece Önderoğlu, Sinan Aksu, Kayra Ural, İstanbul Bayülgen

Yapım: Net Sanat – Kabare Dada

Organizasyon: Vigor Kültür Sanat