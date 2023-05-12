BaBaLa TV’nin siyasi parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarına yer vermeyi planladığı seçim özel programı iptal edildi. Oğuzhan Uğur, "Bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi" dedi.

“GELEN İHBARLARA İLK DEFA İTİBAR ETTİK”

Twitter hesabından liderlerin konuşmasından bir tanıtım yayınlayarak program çekimini iptal ettiklerini açıklayan Oğuzhan Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00’de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık.

* Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem.

* Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını yapmama kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!