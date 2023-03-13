Youtube'da yaptığı programlarla tanınan Oğuzhan Uğur, twitter'da bot hesapların yaptıklarıyla dalga geçti.

Trollerin talimatlarla hareket ettiğinin altını çizen, Oğuzhan Uğur, "Troller talimatı aldığı an abanıyor, talimat geldiği çok belli oluyor olm. Zamana yaysanıza. Beş kişi şimdi sövsün, 10 kişi 1 saat sonra sövsün. Aralara da serpiştirin biraz. Bu ne lan? 10 saniye içinde 100 kişi bi anda sövüp bi anda kayboluyorsunuz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi