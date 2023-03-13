Youtube'da yaptığı programlarla tanınan Oğuzhan Uğur, twitter'da bot hesapların yaptıklarıyla dalga geçti.

Troller talimatı aldığı an abanıyor, talimat geldiği çok belli oluyor olm. Zamana yaysanıza. Beş kişi şimdi sövsün, 10 kişi 1 saat sonra sövsün. Aralara da serpiştirin biraz. Bu ne lan? 10 saniye içinde 100 kişi bi anda sövüp, bi anda kayboluyorsunuz. Olmaz çocuklar olmaağğzz — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) March 12, 2023

Trollerin talimatlarla hareket ettiğinin altını çizen, Oğuzhan Uğur, "Troller talimatı aldığı an abanıyor, talimat geldiği çok belli oluyor olm. Zamana yaysanıza. Beş kişi şimdi sövsün, 10 kişi 1 saat sonra sövsün. Aralara da serpiştirin biraz. Bu ne lan? 10 saniye içinde 100 kişi bi anda sövüp bi anda kayboluyorsunuz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi