Uğur, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tam kadro katıldığı 13. bölüm çekimlerinin 7 saat 10 dakika sürdüğünü belirtti. "Kazasız belasız bitirdik çok şükür," diyerek paylaşımına devam etti.

Ancak, Uğur, çekimlerin sonlarına doğru kendisinde bazı sağlık sorunları hissettiğini ve ne olduğunu tam olarak bilmediğini belirtti. "Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

Mesaisine hastanede devam ettiğini ve serum tedavisi gördüğünü belirtti. Oğuzhan Uğur, "Serumla yırtmayı umuyorum," diyerek hayranlarını bilgilendirdi ve endişelenmemeleri için güvence verdi.

Oğuzhan Uğur'un bu durumunu esprili bir dille aktarması ve "Tanıtımlar yakında. Yani inş =) Bakıcazzz" ifadelerini kullanması, hayranlarına umut verdi.

M.A.M.'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Oğuzhan Uğur'un durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içinde sağlığına kavuşacağı umuluyor.