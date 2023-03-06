29 Ocak 1984 Ankara doğumlu müzisyen, yönetmen, senarist, karikatürist ve YouTube yayıncısıdır. Abdullah Öcalan’ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur’un oğlu, yönetmen Tuğrul Uğur’un ağabeyidir. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını yapmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 yılında Budabi ve Onedio’nun YouTube kanallarında içerikler hazırlamıştır. 38 yaşındaki Uğur, 2022 itibari ile Youtube kariyerini BaBaLa TV’de devam ettirmektedir.

OĞUZHAN UĞUR FİLMOGRAFİ

Ağır Abi

Pişt

Bizans Oyunları

Kırk Yalan

Borç Harç

OĞUZHAN UĞUR ALBÜM

Çok Şükür (2012)

SİNGLE ALBÜMLER

Terbiyesizim (2012)

Panpa (2012)

Birinci Vazife (2013)

İstemiyorum (2013)

Sağ Salim (2014)

Bal Prensesi (2014)

Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)

Biyolojik Unsur (2015)

Mağlubiyet (2016)

Madım mı? (2016)

Kıskanç (2016)

Bana Bunu Yapma (2017)

Tarihi Çevir (2017)

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