Geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisi Zeynep Koçak ayrılık haberi öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı "karma" mesajı akılları karıştırdı.
Yıllar önce Oğuzhan Koç tarafından aldatılan Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılık haberi öncesi ınstagram hesabından,"Oturdum ilahi adalet bekliyorum şeklinde paylaşımı eski sevgiliye gönderme yaptığı iddia edilmişti.
Konunun saptırıldığını belirten Zeynep Koçak, gelen yorumlara sinirlenerek ınstagram hesabı üzerinden uzun bir mesaj yayınladı.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi