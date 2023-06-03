Oğuzhan Koç önceki akşam Kıyı Jolly Joker’de biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi. Hayranlarından büyük ilgi gören Koç yakında yani şarkısını sevenleriyle buluşturacağını söyledi. Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan, çıkardığı şarkılar dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç önceki akşam İstanbul, Büyükçekmece’deki Kıyı Jolly Joker’de sahneye çıktı.

Brezilya’dan sadece Oğuzhan Koç’u dinlemeye gelen bir hayranının da bulunduğu konserin biletleri günler öncesinden tükendi. İki saat boyunca şarkı söyleyen Oğuzhan Koç, aralarda dinleyicileriyle sohbet etti. Koç, yeni şarkısı için zamanını stüdyoda geçirdiğini ve çok kısa süre sonra yayınlayacağını duyurdu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ