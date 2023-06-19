26 Ağustos 2022'de Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, evliliklerini gerçekleştirmişti. İkili hakkında çıkan ayrılık söylentileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile doğrulanmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti ayrılacakları sosyal medya hesaplarından yaptıkları şu paylaşımla duyurmuşlardı;

"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Adalar Adliyesinde Tek Celsede Boşandılar

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamak için 8 Mayıs'ta tek celsede ayrıldılar. Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya avukatları eşlik etti ve çift, karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmadı.

'İlişkim Var Belki de Siz Görmüyorsunuz'

Gazetecilerin "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt veren Oğuzhan Koç, "Bilmiyorum, göreceğiz. Belki siz fark etmiyorsunuzdur" şeklinde konuştu..