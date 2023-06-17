Oyuncu Demet Özdemir'le evliliği sadece sekiz ay süren ve özel hayatıyla magazin dünyasının gözdesi olan Oğuzhan Koç, bir süre önce Suadiye'de bir mekandan çıkarken paparazzilere yakalanmıştı.

'Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş'

Instagram platformunda bir fenomenin ayakkabıları hakkında yaptığı eleştirilerle kızan Oğuzhan Koç, öfkesini kontrol edemeyerek sert ve keskin sözler sarf etti.

Sosyal medya platformlarında karşılaştığımız, takma isimlerin ardına saklanarak hiçbir değer üretmeyen ve bizi terlik veya tayt gibi linklerle rahatsız eden insanlar var. Bu insanlara prim veren, onları takip eden ve kendi kendine paparazzi gibi davranan herkes, bu parazitlere en az onlar kadar düşük seviyededir. Yeni dünyanın parazitlerine başarılar dilerim. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiğim şeyler, duruşum ve fikirlerimle, bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım. Bugünkü parazitimiz Çağla isimli bir arkadaş, yarın kim olacak merak ediyorum. Hepinize, yerinizi, haddinizi ve işe yaramazlığınızı öğretecek biri olduğunu düşünüyordum, meğerse benmişim o kişi. Haydi bakalım, görelim.

Oğuzhan Koç'un açıkladığı hesabın sahibi, ünlü şarkıcıya bir yanıt vererek "İsminin bu şekilde açıklanması nedeniyle özür dilerim" dedi.

Özür dilerim, eğer sizi üzdüysem veya sinirlendirdiysem, ancak kimseye karşı titremem. Daha önce sayfamda hiç kimseye böyle hakaret etmediğim için, bu beni dediği gibi onursuz biri de yapmıyor bence. Aslında ismimi ve soyadımı başka bir şekilde açıklamayı tercih ederdim. Bu şekilde ifşa olduğu için yine sizden özür diliyorum. Bana "Simit sat onurlu yaşa Çağla" demiş. Ben eski bir öğretmenim, simit satabilirim, limon da satabilirim, tayt da. Eğer yaptığım bu espri seviyesi bana yakışmıyorsa, bir kadını geçin, insana "parazit, aşağılık, onursuz, işe yaramaz" demek de kendisine hiç yakışmadı.