Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, 28 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Oğuzhan Koç'un ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülenmesi ise dikkatleri üzerine çekti. İkili, bir mekanda yan yana görüntülendikten sonra aynı araçta görüntülendi.

Gece boyunca eğlendiler " Sadece Komşuyuz"

Boşandıktan sonra her hareketi büyük ilgiyle takip edilen Oğuzhan Koç, Ala Tokel ile Alaçatı'da bir mekanda görüntülendi. İkili gece boyunca keyifli vakit geçirdi ve daha sonra aynı araçta görüntülendiler. Oğuzhan Koç, aşk iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken, Ala Tokel hızlı bir şekilde yanıt verdi. Bir Twitter kullanıcısının "Magazinelere göre Oğuzhan Koç ile Ala Tokel beraber oluyormuş. Ala, bir açıklama yap" paylaşımına ise Tokel, espriyle karşılık vererek "Komşumuz olabiliyoruz da, komşumuz olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.