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Son dönemde fiziksel görünüşünde değişiklik gösteren Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinin sona erdiği iddialarını yalanladı. Ayrıca, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı iddialarını reddetti. Deniz, Koç'u tanımadığını ve sadece tesadüfen aynı mekânda bulunduklarını belirtti. Oğuzhan Koç da bu iddialara sessiz kalmayarak "Beni tanıyanlara şarkı söylediğim bir akşam" ifadelerini kullandı.

"Tanımam Oğuzhan Koç'u"

Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisini sonlandırdığı Mert Yazıcıoğlu ile Oğuzhan Koç'un yakınlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu aşk iddialarını reddederek, "Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç'la çıkan aşk iddiası yalanladır" dedi.

Oğuzhan Koç' tan yanıt gecikmedi

Dilan Çiçek Deniz'in kendisini hiç tanımadığını söylemesine Oğuzhan Koç hızlıca yanıt verdi. Deniz'in paylaşımından rahatsız olan Koç, son konseriyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" ifadelerini kullandı.