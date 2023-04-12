İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Özür Dilerim filmin galası dün akşam yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Oğuzhan Koç, galaya abartılı makyajı ile gelince sosyal medyada alay konusu oldu. Demet Özdemir, eşinin film galasına yoğun iş temposundan dolayı katılmadığı iddia edildi.

Düğününde giydiği ayakkabıyı ikinci kez giyince eleştirileren Oğuzhan Koç, Instagram hesabından sitem ederek, "Aynı ayakkabıyı da giyebilirim ayıp değil. Sosyal medyanın zehirlerisiniz siz. Ne olur azalarak bitin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi