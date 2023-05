Bu kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Akşemsettin’de yapımı tamamlanan Oğuzhan Demir Parkı’nın açılışını yaptı.

Açılışa Başkan Deniz Köken ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Oğuzhan Demir’in ailesi, Vanlı iş adamları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“YAPMASI BİZDEN KULLANMASI, KORUMASI SİZDEN”

Başkan Deniz Köken park açılışında yaptığı konuşmada, “Değerli Demir ailesi, çok sevgili komşularım, Van Dernekleri Başkanı, Van Vakıf Başkanı, Van İş Adamları Dernek Başkanı hepiniz hoş geldiniz. Biz STK’larla bir kurum gibi çalışıyoruz. Ortak hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek. Şu ana kadar 87 tane projeye imza attık ve halkımızın hizmetine sunduk. 2024’ün Mart ayına kadar bunu 99’a tamamlayacağız. Yakın zamanda Parseller Spor Kulübü’nün yeni tesisini açacağız, hemen arkasında büyük bir organizasyon yapıyoruz, Cengiz Topel Caddesi çalışması bitti. Bunların hepsini sizler kullanıyorsunuz. Yapması bizden, kullanması da koruması da sizden. Biz iyiye, zor olana talip olacağız. En nihayetinde iyi olan her zaman galip geliyor. Biz bu şehrin her tarafında iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Her daim vatandaşlarımızın arasındayız. Eksikliklerimiz varsa bize söylüyorlar, onları da tamamlamak boynumuzun borcu. Biz Eyüpsultan olarak büyük bir aileyiz. Değerli Oğuzhan kardeşimin anısına burada bir park yapmak, isminin anılmasını sağlamak bizi mutlu etti. Ailesi ne de çok saygılar sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken ve katılımcılar birlikte sahnede kurdele keserek parkın açılışı gerçekleştirdiler.

EYÜPSULTAN’A UZUN YILLAR HİZMET ETTİ

Parka, uzun yıllar Eyüpsultan’a hizmet veren 2021 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Eyüpsultan Dernekler Federasyonu Başkanı, Van Erciş Dernek Başkanı ve işadamı Oğuzhan Demir’in ismi verildi.

OĞUZHAN DEMİR KİMDİR?

1976 Van Erciş doğumlu olan Demir, 1996 yılından itibaren Eyüpsultan’da sürdürdüğü iş hayatı boyunca siyasette de aktif görevler almış, aynı zamanda Eyüpsultan Dernekler Federasyonu Başkanlığı, Van Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Van Erciş Dernek Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ