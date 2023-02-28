Yaşanılan zorlu süreçte canlı müzik performans mekanları ve sanatçıları aldıkları ortak kararla 24 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecekleri konserlerin bilet gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı'na bağışlıyor. Bu harekete katılan isimlerden olan Sanlısoy, ‘Konserimizin bilet gelirleri ODTU Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfi'na bağışlanacaktır.

Bağışlar depremde etkilenen çocukların eğitimine yönelik çalışmalara katkı sağlayabilmek için kullanılacaktır’ açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi