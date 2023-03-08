Ogün Sanlısoy, 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te doğdu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesinde ortaokul ve liseyi okudu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne girdi ve mezun oldu.

1989 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar ile birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimiydi. Bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli amatör gruplarda solist olarak çalıştı.

1992 yılında Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trail Blazer albümünde vokaliyle yer aldı. Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konser gerçekleştirdi. 1993 ve 1994 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından "Yılın En İyi Erkek Rock Şarkıcısı Solisti" seçildi.

Albümleri

Pentagram ile :

Trail Blazer (1992)

Akustik (2017)

Bu Düzen Yıkılsın (Tekli,2020)

Sur (Tekli,2021)

Pirde (Tekli,2021)

Makina Elektrika (Albüm,2022)

Solo çalışmalar: