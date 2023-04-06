"tonguç anladıysa herkes anlar" sloganıyla öğrencilerin derslerini dijital ortamda pekiştirmelerini sağlamak üzere hizmet veren tonguçAKADEMİ, bugüne kadar online eğitim içerikleriyle yüzbinlerce öğrencinin LGS, YKS ve benzeri sınavlara yönelik ders konularını eğlenceli ve interaktif olarak pekiştirmelerine katkı sağladı.

tonguçAKADEMİ'nin 18 kanaldaki 13 milyon abonesinden elde ettiği YouTube istatistiklerine göre, videoları görüntüleyenlerin cinsiyet dağılımı yüzde 49 kadın, yüzde 51 erkek oldu.

Azerbaycan ve Almanya ilk sıralarda

tonguçAKADEMİ'nin en çok izlendiği 10 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır oldu. Türkiye'nin dışında en çok görüntülenme alınan 10 ülke ise sırasıyla Azerbaycan, Almanya, Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, Irak, Bulgaristan ve Avusturya olarak sıralandı.

Sayısal dersler daha çok izleniyor

Sayısal ve sözel derslerin görüntülenme oranlarına bakıldığında ise sayısal derslerin görüntülenme oranının sözel derslerin neredeyse iki katı olduğu görüldü.

5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf Tonguç LGS Hazırlık 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

787K Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

907K Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

1.1 Mn Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

1.27 Mn Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

870K Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

476K Sayısal Ortalama

Görüntüleme:

263K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

376K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

391K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

439K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

500K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

438K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

345K Sözel

Ortalama

Görüntüleme:

240K

Matematikte en çok mantık konusu izlendi

Verilere göre, matematikte en çok izlenen konular 5. sınıfta kesirlere giriş, 6. sınıfta üslü ifadeler, 7. sınıfta tam sayılarda işlemler, Tonguç LGS Hazırlık'ta kareköklü ifadeler, 9. sınıfta mantık, 10. sınıfta sayma ve permütasyon ile fonksiyon çeşitleri, 11. sınıfta ise trigonometri oldu.

5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf Tonguç LGS Hazırlık 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf Kesirlere giriş:

1,3Mn Görüntüleme Üslü ifadeler:

1,3Mn Görüntüleme Tam sayılarda

işlemler: 2,1Mn

Görüntüleme Kareköklü

İfadeler:

2Mn

Görüntüleme Mantık:

3,3Mn Görüntüleme Matematiğe Giriş (Sayma ve Olasılık):

1,8Mn Görüntüleme Trigonometri:

1MN Görüntüleme

Türkçede en çok fiilimsiler izlendi

Türkçe/edebiyatta en çok izlenen konular ise 5. sınıfta kök ve ek, 6. sınıfta sıfatlar, 7. sınıfta fiiller, Tonguç LGS Hazırlık'ta fiilimsiler, 9, 10 ve 11. sınıfta edebiyata giriş olarak belirlendi.



5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf Tonguç LGS Hazırlık 9. Sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf Kök ve Ek: 750K

Görüntüleme Sıfatlar:

725K

Görüntüleme Fiiller:

1,2Mn

Görüntüleme Fiilimsiler: 1,8Mn

Görüntüleme Edebiyata giriş:

1,75Mn Görüntüleme Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri:

822K Görüntüleme Edebiyat ve Toplum Sanat Akımları:

460K Görüntüleme

En çok aboneye sahip kanal / sınıf ise 1 milyon 900 bine yakın abonesiyle Tonguç LGS Hazırlık oldu.

“2023 yılında YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz”

Türkiye'de uzaktan eğitim denilince akla gelen ilk marka olmanın sorumluluğuyla öğrencilerin dersleri daha verimli ve teknolojik bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak yepyeni adımlar planladıklarını söyleyen tonguçWORKS İcra Kurulu Üyesi Tijen Armağan, “Hedefimiz sadece ülkemizde değil Avrupa ve diğer pazarlarda da uygulanabilecek sistemimizi, içeriksel ve teknolojik olarak daha üst seviyeye çıkarmak. YouTube'da toplam 18 kanalda 13 milyon abonemiz, çevrimiçi eğitimde 3,5 milyon tekil üyemiz, TATS mobil uygulamamızda 3 milyondan fazla öğrencimiz bulunuyor. tonguçWORKS olarak hedefimiz, eğitimin gelecekteki global değişimlere ve trendlere uyumlu olmasını sağlamak. 2023 yılında YouTube'daki 13 milyon abonemizi 15 milyona, web ve mobil uygulamamızdaki 6,5 milyon tekil kullanıcımızı 10 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.