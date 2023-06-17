Öğrencilere Vergisiz Telefon ve Bilgisayar: Son Durum Ne? Seçim öncesi dönemde verilen ve öğrencilerin dikkatini çeken vaatlerden biri, tek seferlik vergisiz telefon ve bilgisayar satışıydı. Bu vaat, öğrencilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak adına büyük önem taşıyor. Peki, seçimlerin ardından bu vaadin yerine getirilme durumu ne oldu? Öğrenciler, ne zaman ve hangi koşullarda vergisiz telefon ve bilgisayar alabilecekler?

Öğrenciler Ne Zaman Vergisiz Akıllı Telefon ve Bilgisayar Alabilecek?

Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlandı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha göreve başladı. Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve öğrencilere yönelik vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar hakkı, merakla beklenen konuların başında geliyor. Bu konuda yapılan son açıklamaya göre, bu hakkın ne zaman uygulanacağı ile ilgili birçok konunun temmuz ayında kabine toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi. Bu sürecin sonucunda öğrencilere yönelik vergi indirimi hakkının en erken temmuz sonu, tahminen ağustos ve eylül aylarında yani okullar açılmadan önce sunulacağını söyleyebiliriz.

Vergi İndirimli Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Verilecek vergi indirimi ile cihazların fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Bilgisayarlar üzerinden alınan %18'lik KDV'nin kaldırılması durumunda, 10 bin TL seviyesindeki bir cihaz, vergi muafiyetiyle birlikte 8 bin 200 TL’ye, 40 bin TL’lik olan da 32 bin 800 TL’ye düşecek.

Akıllı telefonlarda ise durum biraz daha karmaşık. Türkiye'ye gelen bir telefonun fiyatına önce %1 Kültür Bakanlığı payı, sonra %12 TRT bandrol ücreti ekleniyor. Ardından bu fiyata %50 ÖTV ve ÖTV dahil edilen meblağdan %18 KDV ekleniyor. Sonuçta, telefon fiyatının %100.2'sini aşan bir vergi uygulanıyor. Dolayısıyla vergi muafiyetiyle birlikte telefon fiyatlarının kabaca yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor. Örneğin, 30 bin TL’lik bir telefonun öğrenciler için 14 bin 999 TL gibi bir fiyata düşmesi bekleniyor.