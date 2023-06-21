Gelişen teknoloji çağında gençlerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak adına atılan büyük adım Türkiye'nin gündeminde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik yeni vaatleri ne anlama geliyor? Geleceğin liderlerine bu önemli fırsat nasıl sunulacak? Ve daha önemlisi, gençlerin bu yeni imkanları nasıl değerlendireceği merak konusu.

Gençlere Özel Fırsatlar Yolda: Vergisiz Telefon ve Bedava İnternet Neleri Kapsıyor?

Günümüzün dijital çağında, gençlerin internete ve teknolojiye erişimine yönelik engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni bir dizi hizmet yakında hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına göre, gençlere vaat edilen vergisiz telefon ve bedava internet hizmetleri yakın zamanda gerçekleşecek. Bu hizmetlerin detaylarını inceleyerek, gençlerin bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceklerini anlamaya çalışalım.

Vergisiz Telefon ve Bedava İnternetin Öncülüğünü Kim Üstleniyor?

Bu yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde, Bakan Mehmet Şimşek'in öncülük rolü üstlenmesi bekleniyor. Bakan Şimşek, gençlere yönelik bu hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için sorumluluk alacak.

Ücretsiz İnternet Hizmeti Ne Kadarlık Bir Veri Paketi Sunacak?

Bu hizmet kapsamında, öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet sağlanacak. Bu hizmetin amacı, gençlerin akademik çalışmalarında başarılı olmaları için gerekli araçları sağlamaktır. Bu sayede gençler, eğitimlerine destek olacak bir internet bağlantısına sahip olabilecekler.

Gençlere Neler Vaat Edildi?

Gençlere yönelik verilen vaatler, onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu vaatler arasında, genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar satın alımlarında vergi muafiyeti, kamuya atamada mülakatın kaldırılması ve genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri'nin (TARGİB) kurulması gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak ve bu kartla gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekler