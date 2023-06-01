Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Peki, telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı Ne Zaman Olacak?

Vergisiz cep telefonu satışının ne zaman olacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detayları sizler ile paylaşacağız.

Vergisiz Cep Telefonu Satışından Kimler Yaralanacak?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek düzenlemeden, üniversitelerin ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) bölümlerinde eğitim alan öğrenciler yararlanabilecek.

Vergisiz Telefon Fiyatları

-iPhone SE 64 GB

Telefon Fiyatı: 16 Bin 999 TL

Vergisiz Fiyat: 8 Bin 660 TL

-iPhone 12 64 GB

Telefon Fiyatı: 24 Bin 999 TL

Vergisiz Fiyat: 12 Bin 722 TL

-iPhone 13 mini 64 GB

Telefon Fiyatı: 24 Bin 999 TL

Vergisiz Fiyat: 12 Bin 722 TL

-iPhone 13 128 GB

Telefon Fiyatı: 27 Bin 999 TL

Vergisiz Fiyat: 14 Bin 255 TL

-iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefon Fiyatı: 45 Bin 999 TL

Vergisiz Fiyat: 23 Bin 414 TL

YENİGÜN HABER MERKEZİ