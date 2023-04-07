Emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükselmesinin ardından öğrenciler için de yeni bir adım atıldı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçim hazırlıkları devam ediyor. Bayramda emeklilere 2 bin TL ikramiyenin ardından sıra gençlere geldi. Öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Öğrencilere verilecek bayram harçlığı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni sürprizler açıklayacak Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaadi olacak. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ