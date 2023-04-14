"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. Senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Bu noktada, Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? sorusu gündeme taşınıyor. İşte, bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar...

Öğrencilere eğitim desteği veren kurum ve kuruluşlar; KYK, kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, VGM, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vakıflar, dernekler, ticari kuruluşlar ve holdingler olarak sıralanabilir. Bu yardımların bir kısmına hizmet binası ziyaret edilerek başvuru yapılabildiği gibi e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayramda öğrencilere ikramiye konusunda müjdeyi verdi. Peki, Bayramda öğrencilere ikramiye 2023 kapsamında ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı alma şartları neler? İşte tüm detaylar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’de yeni desteklerin yapılacağı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile Bayramda öğrencilere ikramiye verileceğini net olarak söyledi. Bu açıklamalar sonrasında ise Türkiye’deki milyonlara öğrenci Bayramda öğrencilere ikramiye nasıl alınır, Bayramda öğrencilere ikramiye başvuru şartları neler, Bayramda öğrencilere ikramiye ne zaman ödenecek Sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Bayramda öğrencilere ikramiye ne zaman verilecek?

Öğrencilere bayram ikramiyesinde ilk açıklamalar 11 Nisan 2023 tarihi itibariyle yapıldı. AK Parti seçim beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu etkinlikte gündeme dair açıklamalar yaptı. Açıklamalara göre Bayramda öğrencilere ikramiye 1000 TL olarak ödenecek. Yılda 2 bayramda da ikramiye olarak öğrencilere bu miktarın ödenmesi bekleniyor. Bayram harçlığı olarak da adlandırılan sosyal ödemenin Türkiye’deki üniversite öğrencileriyle geçerli olacağı belirtildi. Bu nedenle lise ya da diğer kademelerdeki öğrencilere ikramiye verilmeyecek.

Öğrencilere bayram ikramiyesi nasıl başvurulur?

Şu anda öğrencilere bayram ikramiyesi yeni bir konu olduğundan dolayı öğrencilere bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği, hangi öğrencilere bayram ikramiyesi verileceği bilinmiyor. Ancak başvuruların e-devlet üzerinden verilmesi bekleniyor. Bu nedenle hükümet tarafından yapılacak çalışmalar sonrasında açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek. 23 Nisan tarihinde bayram olduğu için bu tarihe kadar sürecin yetiştirilmesi bekleniyor. Açıklamalar ile 1000 TL bayram harçlığı şartları da belli olacak.