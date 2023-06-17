Yoğun bir eğitim- öğretim döneminin ardından öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatiline çok az bir zaman kaldı. 3 ay sürecek olan tatil için aileler de çocuklar kadar heyecanlı. Peki rutinlerin değişeceği yaz tatili sürecini öğrenciler nasıl geçirmeli, Moodist Hastanesi’nden Psikolog İrem Bengü Yılmazcan yanıtlıyor.

Tatil sürecinin öğrencilere yeni deneyimler kazanma ve öğrenme fırsatı sunduğunu belirten Psikolog İrem Bengü Yılmazcan, seyahat etmek, farklı kültürleri deneyimlemek, yeni hobiler edinmek veya kitap okumak gibi aktiviteler, öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır diyor. Yılmazcan şöyle devam ediyor: “Yeni deneyimler çocuk ve ergenlerde olumlu yönde gelişme sağlıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki deneyimlerle gerçekleştirilen öğrenmeler zihni hem daha çok besliyor hem de daha kalıcı oluyor. Özellikle yaz ayları çocukların yeni deneyimler kazanmaları için büyük bir fırsat. Bir fizik dersinde birçok formülle öğreneceği denge kavramını çocuk, ağaca tırmanarak hem deneyimliyor hem de bu deneyim zihninde kalıcı oluyor. Bu nedenle yaz tatilinde çocukların mümkün olduğunca sanat, kültür ve doğa etkinliklerine teşvik edilmeleri önemli olacaktır. Tatil sürecindeki bu deneyimler, öğrencilerin ilgi ve meraklarını canlı tutarak öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayabilir.”

Yaz döneminin aynı zamanda öğrencilere zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirten Psikolog Yılmazcan, yaş grubu fark etmeksizin kendi zamanlarını planlama, günlük tutmak, tatil boyunca belirli hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli çalışma gibi aktiviteler, öğrencilerin motive olmalarını sağlayarak zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor diyor.

Çocuk – Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan’dan çocukların yaş grubuna göre farklı öneriler:

İlkokul düzeyi (6-11 yaş) öğrencileri:

Oyun ve etkinlikler: İlkokul çağındaki çocuklar için tatil sürecinde oyun ve etkinlikler çok önemlidir. Parklarda oyun oynamak, doğa yürüyüşleri yapmak, bisiklete binmek, yüzme gibi fiziksel aktiviteler yapmak, çocukların enerjilerini harcamalarına yardımcı olur.

Kitap okuma: Çocukları kitap okumaya teşvik etmek, kütüphaneleri veya kitapçıları ziyaret ederek çocuklara yeni kitaplar seçmeleri için fırsat vermek hem eğlenceli bir aktivite sağlar hem de okuma becerilerini geliştirir.

Sanatsal aktiviteler: Sanat galerilerini ve müzeleri ziyaret etmek, resim yapmak, yaratıcı yazma, el işi yapma veya müzik aleti çalma gibi sanatsal ve el becerilerini geliştiren aktiviteler, çocukların yaratıcılıklarını ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olur.

Ortaokul düzeyi (12-14 yaş) öğrencileri:

Hobileri geliştirme: Ortaokul çağındaki öğrenciler, tatil sürecinde hobilerini geliştirmek için zaman ayırabilirler. Müzik, spor, edebiyat ve resim gibi ilgi duydukları alanlarda atölyelere katılabilirler. Ayrıca bu yaş gruplarındaki öğrenciler için günlük tutma alışkanlığının kazanılması çok kıymetlidir.

Sosyal etkinlikler: Arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve sosyal etkileşimleri sürdürmek, ortaokul öğrencileri için önemlidir. Film izleme, piknik yapma, oyun oynama gibi sosyal etkinliklere katılmaları teşvik edilebilir.

Araştırma ve keşif: Ortaokul öğrencileri, tatil sürecinde ilgi duydukları konularla ilgili araştırmalar yapabilir veya yeni konular keşfedebilirler. Bilim merkezleri, müzeler, sanat galerileri veya doğal alanlar gibi yerleri ziyaret etmek, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir.

Lise düzeyi (15-18 yaş) öğrencileri:

Staj veya gönüllü çalışmalar: Lise öğrencileri, tatil sürecinde staj yapma veya gönüllü çalışmalara katılma fırsatı bulabilirler. Bu, kariyer hedeflerine yönelik deneyim kazanmalarını sağlar ve gelecekteki tercihlerine yönelik daha iyi bir anlayış geliştirebilir.

Sınavlara hazırlık: Lise öğrencileri, tatil sürecini gelecekteki sınavlara hazırlık için kullanabilirler. Öğrenciler, üniversite giriş sınavları veya diğer sınavlar için çalışma programları oluşturabilirler.

Kişisel gelişim: Lise öğrencileri, tatil sürecinde kişisel gelişimlerine odaklanabilirler. Yeni beceriler öğrenmek, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katılmak, liderlik becerilerini geliştirmek gibi aktiviteler planlamak bu yaş grubu için faydalı olabilir.